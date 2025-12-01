GDP की रफ्तार से झूमा शेयर बाजार, खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी ने तोड़ा रिकॉर्ड, ये 10 शेयर बने रॉकेट

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तूफानी तेजी के साथ ट्रेडिंग शुरू हुई. बीते सप्ताह आए भारत की जीडीपी ग्रोथ के शानदार आंकड़ों का असर सेंसेक्स-निफ्टी पर देखने को मिला. खुलने के साथ ही दोनों इंडेक्स ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए शिखर पर कब्जा जमा लिया. BSE Sensex 86,159 के नए हाई लेवल पर पहुंच गया, तो वहीं NSE Nifty ने भी तेज शुरुआत करते हुए 26,325 का नया हाई लेवल छू लिया. शुरुआती कारोबार में अडानी पोर्ट्स, बीईएल, टाटा स्टील जैसे बड़े शेयर तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दिए.

Sensex झटके में नए शिखर पर पहुंचा

शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होते ही बीएसई के सेंसेक्स ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. 30 शेयरों वाला ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 85,706.67 की तुलना में तेज रफ्तार के साथ 86,065.92 के लेवल पर ओपन हुआ और फिर कुछ ही देर में 86,159.02 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. ये इसका नया 52 वीक का हाई लेवल है.

Nifty ने लगाई लंबी छलांग

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स इंडेक्स की तरह ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी जोरदार तेजी के साथ खुला और अपने ओपनिंग के साथ ही नए शिखर पर जा पहुंचा. जी हां, ये अपने पिछले कारोबारी बंद 26,202.95 की तुलना में तेजी लेकर 26,325.80 पर ओपन हुआ, जो इसका नया 52 वीक का हाई लेवल भी है.

GDP के आंकड़ों का सीधा असर

बीते सप्ताह सरकार की ओर से दूसरी तिमाही के GDP Growth के आंकड़े जारी किए गए थे, जो शानदार रहे. ऐसे में Indian Economic Growth का शेयर बाजार पर असर पड़ने की पहले से उम्मीद जताई जा रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही. मार्केट खुलते ही दोनों इंडेक्स रॉकेट बने नजर आए.

बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्‍यवस्‍था ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ी है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.6% से काफी अधिक है.

सबसे तेज भागने वाले 10 शेयर

बात करें शेयर बाजार में आई इस तेजी के बीच सबसे तेज रफ्तार के साथ भागने वाले शेयरों के बारे में, तो बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Adani Ports Share (2%), Kotak Bank Share (1.50%), Eternal Share (1.15%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे.

वहीं मिडकैप में शामिल स्टॉक्स में AEGIS Share (7.20%), Endurance Share (3.80%), Honaut Share (3.08), UnoMinda Share (2.50%) और KPI Tech Share (2.23%) की तेजी लेकर ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप कैटेगरी में Salzere Electric Share (9.10%), तो वहीं TARC Share (7.50%) चढ़कर कारोबार कर रहे थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

