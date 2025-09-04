scorecardresearch
 

GST में बदलाव का शेयर बाजार पर दिखेगा असर... अभी से मिलने लगे तेजी के संकेत

GST में किए गए बड़े बदलावों का असर गुरुवार को शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा. सेंसेक्स-निफ्टी के लिए ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव मिल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी में जोरदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है.

शेयर बाजार में तेजी के मिल रहे संकेत (File Photo: ITGD)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था, तो उसके तुरंत बाद शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी. अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में तमाम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग चुकी है और 22 सितंबर से तमाम चीजों के दाम घट जाएंगे, जो देश की आम जनता के लिए प्री-दिवाली गिफ्ट होगा. बुधवार को हुई काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा और ग्लोबल संकेत सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी की ओर इशारा कर रहा हैं. गिफ्ट निफ्टी ओपन होने के बाद से ही तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. 

बाजार के लिए पॉजिटिव ग्लोबल संकेत
बीते कारोबारी दिन बाजार बंद होने के बाद जीएसटी काउंसिल की ओर से बड़े बदलावों का ऐलान किया गया था, लेकिन इससे पहले ही धीमी शुरुआत करने के बाद सेंसेक्स-निफ्टी मार्केट क्लोज होने पर ग्रीन जोन में बंद हुए थे. वहीं गुरुवार को बाजार पर सरकार के ऐलानों के असर की बात करें, तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं और गिफ्ट निफ्टी अपनी ओपनिंग के साथ ही जोरदार तेजी लेकर कारोबार कर रहा है. खबर लिखे जाने तक ये 120 अंक की बढ़त लेकर 24,952 पर ट्रेड कर रहा था. प्री ओपन मार्केट में सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया.

बुधवार को ग्रीन जोन में बंद हुआ था बाजार
बुधवार को शुरुआती सुस्ती को तोड़ते हुए बाजार ने अंत में पलटी मारी थी और लॉर्ज, स्‍मॉल समेत मिडकैप सेक्‍टर्स में भी हरियाली देखने को मिली थी. FMCG कंपनियों के स्‍टॉक ने भी अच्‍छी तेजी दिखाई थी. बीते कारोबारी दिन सेंसेक्‍स 410 अंक चढ़कर 80,567 पर क्‍लोज हुआ था, जबकि निफ्टी 135 अंक चढ़कर 24715 पर बंद हुआ था. निफ्टी बैंक में भी 406 अंकों की उछाल देखने को मिली थी. 

