चांदी धड़ाम, 12 हजार रुपये से अधिक गिरावट, सोना भी सस्ता, जानें गोल्ड-सिल्वर का रेट

8 जनवरी 2026 को चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) 12 हजार से ज्यादा सस्ती हुई है. वहीं, सोने के भाव भी कम हुए हैं. आइए जानते हैं क्या है आज गोल्ड-सिल्वर का रेट?

सोना-चांदी के भाव गिरे (Photo: PTI)
गुरुवार, 8 जनवरी 2026 को चांदी के भाव में भारी गिरावट आई है. आज सोने के दाम भी कम हुए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, बुधवार, 7 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,25,194 प्रति 10 ग्राम था, जो आज गुरुवार, 8 जनवरी को ₹1,24,066 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 12 हजार से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

Gold-Silver Price Today, 8 January 2026: जानें सोना-चांदी के लेटेस्ट भाव

  शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 136675 135443 ₹1232 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 136128 134901 ₹1227 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 125194 124066 ₹1128 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 102506 101582 ₹924 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 79955 79234 ₹721 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 248000 235775 ₹12225 सस्ती

बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹136615 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136675 प्रति 10 ग्राम

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹246044 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹248000 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

