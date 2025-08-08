Gold-Silver Price Today: एक हफ्ते बाद गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें 8 अगस्त को क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (08 अगस्त) भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 1 लाख 1 हजार प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 101406 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 101000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 92888 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 76055 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 59323 रुपये है.

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 114893 रुपये किलो है, जो गुरुवार को 115250 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता गुरुवार शाम के रेट शुक्रवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 100703 101406 703 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 100300 101000 700 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 92244 92888 644 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 75527 76055 528 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 58911 59323 412 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 115250 114893 357

रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

