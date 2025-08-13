'बैंकर नहीं... तुम तो डीजे बन जाओ', गोल्डमैन सैश के CEO पर तिलमिलाए ट्रंप, बोले-झूठे हैं अनुमान

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के रेसिप्रोकल टैरिफ (Tariff) का विरोध या उसकी आलोचना करने वालों को वे आड़े हाथों ले रहे हैं. अब कोई देश नहीं, बल्कि उनके निशाने पर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश के सीईओ हैं. Goldman Sachs के अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बारे में जताए गए अनुमानों को झूठा बताते हुए Trump ने इसके सीईओ डेविड सोलोमन (David Solomon) को अजब सलाह दे डाली. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'तुम बैंक नहीं, डीजे चलाओ'.

गोल्डमैन CEO को ट्रंप की सलाह

मंगलवार को अमेरिकी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी गोल्डमैन सैश के सीईओ डेविड सोलोमन डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गए. Trump ने गोल्डमैन के US Tariff के अमेरिकी अर्थव्यवस्था (US Economy) और अमेरिकी बाजारों पर प्रभाव को लेकर जताए गए अनुमानों और भविष्यवाणियों को गलत करार दिया. उन्होंने दावा किया कि सोलोमन और उनकी कंपनी की सभी चेतावनियां गलत साबित हुई हैं. अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट के जरिए एक पोस्ट करते हुए ट्रंप ने सोलोमन से जहा कि के माध्यम से उन्हें कहा कि तुम्हें बैंक चलाने के बजाय, DJ बनने पर फोकस करना चाहिए.

सोलोमन पर क्यों बिखरे डोनाल्ड ट्रंप?

अब जान लीजिए आखिर Goldman Sachs के सीईओ ने ऐसा क्या कह दिया कि US President इतना तिलमिला गए. दरअसल, ट्रंप की ये बौखलाहट इस कंपनी के इकोनॉमिस्ट्स द्वारा जारी किए गए एक नोट के कुछ घंटों बाद आई. इसमें अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया था कि अतिरिक्त टैरिफ का प्रभाव उपभोक्ता कीमतों पर अभी महसूस होना शुरू हुआ है. इससे पहले बीते मई महीने में सीईओ डेविड सोलोमन ने ब्लूमबर्ग टीवी को ट्रंप की ट्रेड स्ट्रेटजी की अनिश्चितता के बारे में बात करते हुए कहा था कि अमेरिका की अब तक की नीतिगत कार्रवाइयों ने अनिश्चितता के स्तर को उस हद तक बढ़ा दिया है, जो मुझे नहीं लगता कि निवेश और विकास के लिए अच्छा है. वे निवेश को रोक रहे हैं.

ट्रंप बोले- निगेटिव असर नहीं, आ रहे अरबों डॉलर

Goldman Sachs के अनुमानों को गलत करार देते हुए ट्रंप ने लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखते हुए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर टैरिफ के प्रभाव की सराहना की और इससे आने वाले अरबों डॉलर को देश की संपत्ति, शेयर बाजार और समग्र फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अविश्वसनीय करार दिया. उन्होंने लिखा, 'टैरिफ का बोझ उपभोक्ताओं के बजाय कंपनियों और विदेशी सरकारों पर पड़ा है, जिससे इस आम धारणा को चुनौती मिलती है कि वास्तव में इन Tariff का भुगतान कौन करता है. अरबों डॉलर टैरिफ के रूप में वसूले जा रहे हैं, जो हमारे देश, इसके शेयर बाजार से लेकर लगभग हर चीज के लिए अविश्वसनीय है.'

ट्रंप ने ये भी कहा कि टैरिफ के इस अंतिम चरण में भी साबित हो चुका है कि इससे अमेरिका में महंगाई या कोई अन्य समस्या पैदा नहीं हुई है. बल्कि इसके विपरीत हमारे खजाने में भारी मात्रा में नकदी आई है. लेकिन डेविड सोलोमन और गोल्डमैन सैक्स इसका श्रेय देने से बचते हैं, क्योंकि बाजार के नतीजों और टैरिफ, दोनों के बारे में उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई.

