अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ लगाने के कारण, भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव आया है. उन्‍होंने एक इंटरव्‍यू में कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना, ये आसान काम नहीं था. यह एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ दरार पैदा हुई है.

ट्रंप ने शुक्रवार को 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' को दिए एक इंटरव्‍यू में रूसी तेल और पुतिन पर शिकंजा कसने को लेकर कहा कि भारत उनके सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक था. मैंने उनपर 50 फीसदी टैरिफ लगाया, क्‍योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे हैं. मैंने बहुत कुछ किया है और ये हमारी समस्‍या से ज्‍यादा यूरोप की समस्‍या है.

ट्रंप ने फिर युद्ध रुकवाने का लिया श्रेय

ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई ग्‍लोबल वार को सुलझाने का दावा भी दोहराया. उन्‍होंने कहा कि मैंने सात युद्ध सुलझाए, जिनमें पाकिस्‍तान और भारत भी शामिल हैं. बड़े युद्ध जैसे कांगो और रवांडा के बीच भी सुलह करवाई. यह युद्ध 31 सालों से चल रहा था, लाखों लोग मारे गए. मैंने ऐसे-ऐसे युद्ध को खत्‍म किया, जो अनसुलझे थे.

ट्रंप बोले- पीएम मोदी मेरे सबसे अच्‍छे दोस्‍त

ट्रंप का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को लेकर नरम रुख रखने के संकेत के बाद आया है. बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार वार्ता के सफल होने में कोई परेशानी नहीं होगी और वह आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्‍छे दोस्‍त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्‍सुक हैं.

ट्रंप के इस पोस्‍ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं. उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश व्यापार वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं.

क्‍या सुधरने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच रिश्‍ते?

ट्रंप के नरम रुख ने भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापारिक रिश्‍तों में सुधार की संभावना बढ़ा दी है. वहीं भारत में अमेरिकी राजदूत के लिए ट्रंप द्वारा चुने गए सर्जियो गोर ने गुरुवार को सीनेट की विदेश संबंध समिति को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि नई दिल्ली के साथ टैरिफ विवाद कुछ हफ्तों में सुलझ जाएगा. उन्‍होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत ज्‍यादा दूरियां नहीं हैं, दोनों देश समझौते के बारिक‍ियों पर चर्चा कर रहे हैं.

