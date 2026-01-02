scorecardresearch
 
Bitcoin Crash: साल 2026 में बिखर जाएगा बिटकॉइन, एक्‍सपर्ट बोले- 90% टूट सकता है भाव

साल 2026 बिटकॉइन के लिए सबसे बुरा साल होने वाला है. ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के रणनीतिकार माइक मैकग्लोन का कहना है कि बिटकॉइन में 90 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है.

बिटकॉइन में आ सकती है बड़ी गिरावट. (Photo: Pixabay)
क्रिप्‍टोकरेंसी मार्केट में साल 2025 काफी  उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जिस कारण दुनिया की सबसे महंगी और सबसे फेमस क्रिप्‍टोकरेंसी बिटकॉइन में भी उतार-चढ़ाव रहा. बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के साथ ही तेजी से गिरा भी है. एक साल में बिटकॉइन 5 फीसदी से ज्‍यादा टूटा है, लेकिन अब एक्‍सपर्ट का कहना है बिटकॉइन 90 फीसदी तक क्रैश हो जाएंगे. साल 2026 इस क्रिप्‍टो असेट के लिए सबसे बुरा साल होने वाला है.  

यह चेतावनी ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के रणनीतिकार माइक मैकग्लोन की ओर से दी गई है. उन्‍होंने भविष्‍यवाणी की है कि साल 2026 तक बिटकॉइन की कीमत 90 फीसदी तक गिरकर 10 हजार डॉलर तक पहुंच सकती है. एक्‍सपर्ट ने इस गिरावट के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि बाजार में डिजिटल संपत्ति के बढ़ते प्रतिस्पर्धियों से इसकी वैल्‍यू में गिरावट आ सकती है. 

अपने लिंक्‍डइन पर एक पोस्‍ट में लिखा कि बिटॉइन साल 2009 में पहली क्रिप्‍टो थी, लेकिन अब इसके लाखों डिजिटल करेंसी असेट कम्‍पटिटर हैं. उन्‍होंने कहा कि बिटकॉन की तुलना में सोना कॉम्पिटिटर है, जबकि सोने का कॉम्‍प‍िट‍िटर चांदी, प्‍लैटिनम और पैलेडियम हैं. एक्‍सपर्ट ने कहा कि साल 2026 में सोने की कीमतें 10 फीसदी और बढ़ सकती हैं और 5000 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच सकती हैं.  

अभी क्‍या है इस क्रिप्‍टोकरेंसी का रेट 
अक्‍टूबर में बिटकॉइन प्राइस अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1,26,000 डॉलर पर पहुंच गई थीं, तब से इस असेट में गिरावट आई है और यह अपने रिकॉर्ड हाई से 30 प्रतिशत नीचे आ चुका है. अभी इसकी कीमत 87,496 डॉलर पर है. इस बड़ी गिरावट के कारण क्रिप्‍टो करेंसी पर विश्‍वास कमजोर हुआ है.   

बिटकॉइन में आ सकती है बड़ी गिरावट , लेकिन क्‍यों? 
मैकग्लोन ने पहले भी बिटकॉइन में बड़ी गिरावट होने की आशंका लगा चुके हैं और इस बार उन्‍होंने 'पोस्ट-इन्फ्लेशन डिफ्लेशन' चरण का हवाला देते हुए 10 हजार डॉलर तक गिरावट का अनुमान दोहराया है. बिटकॉइन को लेकर उन्‍होंने चेतावनी दी है कि साल 2026 सभी असेट के लिए मुश्किल होने वाला है. उन्‍होंने यह भी कहा कि सोने की बढ़ती कीमतें अमेरिका में आने वाली गिरावअ का संकेत है. 

निवेशकों का टूटेगा भरोसा
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, कुछ अन्‍य एक्‍सपर्ट्स ने भी बिटकॉइन में बड़ी गिरावट होने का अनुमान लगाया है. उनका कहना है कि अगर  इसमें 90% की गिरावट आती है, तो इसका मतलब होगा कि दुनियाभर का कैश फ्लो, बाजार का स्‍ट्रक्‍चर और लोगों का भरोसा टूट जाएगा. 

(नोट- किसी भी क्रिप्‍टो में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

