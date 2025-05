'चीन सब कुछ करेगा...', Indo-PAK तनाव का इस दिग्गज निवेशक ने बताया ड्रैगन कनेक्शन

भारत और पाकिस्तान की बीच चरम पर पहुंचे तनाव (India-Pakistan War Tension) के बाद आखिरकार दोनों देशों में सीजफायर (Ceasefire) पर सहमति बनी है. लेकिन शनिवार को सीजफायर का ऐलान होने के महज 3.30 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत की. ऐसे समय में चीन (China) की ओर से भी बड़ा बयान आया, जिसमें उसने पाकिस्तान (Pakistan) का साथ देने की बात कही. इसे लेकर भारत के दिग्गज एंजल निवेशक ने ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट के जरिए ड्रैगन का Indo-PAK War कनेक्शन बताया है और कहा है कि,'चीन सब कुछ करेगा...'.

सीजफायर पर सहमति और China का बयान

बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एंजल इन्वेस्टर उदित गोयनका का ये पोस्ट क्षेत्र में चीन की भूमिका के बारे में बढ़ती अटकलों के बीच आया है. शनिवार को चीन के विदेश (China's Foregin Minister) मंत्री वांग यी ने इस्लामाबाद के साथ सीधी बातचीत में पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए बीजिंग के समर्थन की पुष्टि की. तो इसपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने भी चीन को धन्यवाद देते हुए उसे बहुत प्यारा, बहुत भरोसेमंद दोस्त बताया. इस बीच पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन भी किया गया, जिसका भारतीय सेनाओं (Indian Army) की ओर से करारा जवाब भी दिया गया.

'युद्ध से ऐसे चीन का फायदा...'

निवेशक उदित गोयनका ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुझे लगता है कि चीन इस सब के पीछे है और वे पाकिस्तान को इस युद्ध के लिए सभी हथियार और अन्य उपकरण मुहैया करा रहा हैं.' उन्होंने भारत-पाकिस्तान टेंशन को वैश्विक आर्थिक बदलावों से जोड़ते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा चीन पर टैरिफ बढ़ाने (US Tariff On China) से उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर बुरा असर पड़ रहा है और इसके चलते ड्रैगन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. चीन में फैक्ट्रियां बंद होने से इस प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत जा रहा है, जो चीन को रास नहीं आ रहा है.

Conspiracy theory:



I feel that China is behind all this and they are funding all the equipment for this war to Pakistan.



With the US raising tariffs on China, their manufacturing units are getting hit badly, leading to massive losses and shutting down of those units.



A lot of…