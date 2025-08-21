सेबी का एक कदम... फिर भरभराकर टूटने लगे BSE, Angel one और MCX के शेयर

शेयर बाजार में आज भी तेजी है. सेंसेक्‍स 250 अंक तो निफ्टी 50 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है. लेकिन इस बीच कुछ शेयर तेजी से टूट रहे हैं, क्‍योंकि बाजार नियामक सेबी एक बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रहा है. सेबी के इस कदम से सीधे ब्रोकरेज कंपनियों और स्‍टॉक एक्‍सचेंजों की कमाई पर असर होगा और F&O रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स की संख्‍या कम हो जाएगी. जिस कारण आज बीएसई, एंजेल वन जैसे शेयरों में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है.

दरअसल, सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि भारतीय बाजार नियामक, इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्‍ट्रैक्‍ट का टेन्‍योर और मैच्‍योरिटी पीरियड बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि सेबी के इस कदम से F&O के तहत लॉट साइज बढ़ जाएंगे और रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स के लिए ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी.

प्री आईपीओ के लिए तैयार होगा अलग प्‍लेटफॉर्म

तुहिन कांत पांडे ने मुंबई में एक समारोह में कहा कि सेबी भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और स्‍टॉक एक्‍सचेंजों के साथ मिलकर प्री IPO फर्मों के बारे में जानकारी के लिए एक विनियमित मंच तैयार करेगा. इस कदम से भी इन कंपनियों की कमाई पर असर होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ F&O से ब्रोकिंग प्‍लेटफॉर्म और एक्‍सचेंज को 60 फीसदी तक की कमाई होती है.

इसका मतलब है कि अगर सेबी इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्‍ट्रैक्‍ट में बदलाव करती है तो इन कंपनियों की कमाई पर तगड़ा असर होगा. यही कारण है कि आज इनके शेयरों में भी गिरावट देखी जा रही है.

7 फीसदी तक टूटे शेयर

तुहिन कांत पांडे के बयान के बाद BSE, एंजेल वन और एमसीएक्‍स के शेयर तेजी से गिरने लगे. BSE का शेयर 7.27 फीसदी गिरकर 2339 रुपये पर कारोबार कर रहा था. वहीं एंजेल वन का शेयर 6 फीसदी टूटकर 2558 रुपये पर कारोबार कर रहा था. एमसीएक्‍स के शेयरों पर भी इस बयान का असर दिखाई दिया. MCX के शेयर 2.59 फीसदी गिरकर 8016 रुपये पर पहुंच गया.

शेयर बाजार में तेजी

गौरतलब है कि निफ्टी 40 अंक चढ़कर 25092 पर था, जबकि सेंसेक्‍स 209 अंक चढ़कर 82090 पर कारोबार कर रहा था. बैंक निफ्टी में 75 अंकों की तेजी देखी जा रही थी, जबकि मिडकैप निफ्टी में 70 अंकों की गिरावट आई है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----