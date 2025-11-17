scorecardresearch
 

Stock Market Surge: शेयर बाजार ने अचानक पकड़ ली रफ्तार, एक्सपर्ट्स ने बिहार चुनाव नतीजों से जोड़ दिया कनेक्शन

Bihar Bumper Victory Impact On Stock Market: बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का जश्न शेयर बाजार भी मना रहा है. सोमवार को सेंसेक्स-निफ्टी जोरदार तेजी लेकर कारोबार कर रहे हैं. ब्रोकरेज भी मान रहे हैं कि Bihar Victory से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव है.

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत से बमबम शेयर बाजार (File Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में सोमवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले Sensex ने खुलने के साथ ही 300 अंकों से ज्यादा की छलांग लगा दी, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty-50 भी अपने पिछले बंद की तुलना में तेज बढ़त लेकर ओपन हुआ. बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत (NDA Wins Bihar Election 2025) का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ब्रोकरेज हाउस इस जीत से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव होने की बात कहते नजर आ रहे हैं. 

खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी भागे
सबसे पहले बताते हैं सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स-निफ्टी की चाल के बारे में, तो BSE Sensex अपने पिछले बंद 84,562.78 की तुलना में तेजी लेकर 84,700 के लेवल पर ओपन हुआ. जोरदार ओपनिंग के बाद इस इंडेक्स की रफ्तार और तेज हो गई और खबर लिखे जाने तक 15 मिनट के कारोबार के दौरान ही ये उछलकर 84,833 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया. 

सेंसेक्स की तरह ही NSE Nifty ने भी ग्रीन जोन पर कारोबार शुरू किया. ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,910 के मुकाबले उछलकर 25,948 पर खुला और फिर अचानक सेंसेक्स की चाल से चाल मिलाकर चलते हुए 25,978.95 पर कारोबार करता दिखाई दिया. 

ये 10 शेयर सबसे तेज 
शेयर मार्केट (Share Market) में तेजी के बीच शुरुआती कारोबार में सबसे तेज भागने वाले स्टॉक्स पर नजर डालें, तो बीएसई लार्जकैप में शामिल Kotak Bank Share (1.70%) और Bharti Airtel Share करीब 1 फीसदी की उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे. वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल Emcure Share (4.58%), RVNL Share (3.60%), PSB Share (3.10%), Voltas Share (2.50%), Crisil Share (2%) चढ़कर कारोबार कर रहा था. स्मॉलकैप कैटेगरी में देखें, तो VLS Finance Share (19%), Ideaforge Share (12%) और SPAL Share (10%) की तेजी लेकर कारोबार करते दिखे. 

अचानक बैंकिंग शेयरों ने मचाया गदर
सोमवार को कारोबार के दौरान बैंकिंग शेयरों का गदर देखने को मिला और ज्यादातर Banking Stock तेज रफ्तार से भागते हुए नजर आए. मिडकैप में देखें, तो Central Bank Share (3.40%), Maharashtra Bank Share (3.19%), UCO Bank Share (3.32%) और IDFC First Bank Share (2.40%) AU Bank Share (2.10%), Yes Bank Share (1.90%), Bank Of India Share (1.84%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे. 

Bihar में बंपर जीत से बमबम बाजार!
बाजार में तेजी के पीछे के कारणों के बारे में बात करें, तो ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) इसे बिहार चुनावों में NDA की बंपर जीत से प्रेरित बता रही है. कंपनी ने कहा कि शेयर बाजार के लिए ये जीत काफी सकारात्मक है. हमें उम्मीद है कि बाजार इस जीत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि इससे केंद्र में गठबंधन को भी स्थिरता मिलेगी. 

बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक निर्णायक जीत पाई है. ये इससे पहले हुए चुनाव में जीती गई 122 सीटों से काफी ज्यादा हैं. ब्रोकरेज ने यहा तक कहा कि ये जो परिणाम बिहार से आए हैं, ये तमाम Exit Polls के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा रहा, जिनमें एनडीए को 146 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था. भाजपा इस चुनाल में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
