Ram Mandir ने बदली तस्वीर, अयोध्या की GDP में तगड़ा उछाल... राज्य में अब इतनी हिस्सेदारी

Ayodhya GDP Rise: अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने के साथ ही स्थानीय रोजगार को भी बड़ा सपोर्ट मिला है और इसका असर अयोध्या की जीडीपी में बढ़ोतरी के रूप में दिख रहा है.

राम मंदिर बनने के बाद से लगातार बढ़ रही अयोध्या की जीडीपी (File Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) पहुंचे और इसके शिखर पर धर्मध्वज फहराया. इस मौके पर आपको बता दें कि राम मंदिर बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी (UP Economy) में अयोध्या की जीडीपी (Ayodhya GDP) का योगदान बढ़ता जा रहा है और अब राज्य में ये 1.5 फीसदी तक हो गया है. अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार की तमाम परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनसे इसकी रफ्तार को बूस्ट मिला है. 

राम मंदिर के बाद से फेवरेट डेस्टिनेशन

बीते साल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इसके बाद यहां रोजगार में इजाफा होने के साथ ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में भी ये तेजी से ऊपर चढ़ा है. अब अयोध्या अब एक पसंदीदा जगह बन गई है, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

इनके जरिए स्थानीय होटलों, दुकानदारों को फायदा मिला है, तो रियल एस्टेट की कीमतों में तगडा उछाल आया है. पर्यटकों की बढ़ती संख्या और जमकर खरीदारी से जिले की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है. 

अब इतनी हो गई Ayodhya GDP

अयोध्या का सकल घरेलू उत्पाद (Ayodhya GDP) अब 10,207.80 करोड़ रुपये हो गई है.केंद्र और राज्य सरकार द्वारा यहां लगातार डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों को सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं. यहां पर केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 33,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं हैं, जिनमें कुछ पूरी भी हो गई हैं. 

हर सेक्टर में आर्थिक ग्रोथ 

Ram Mandir बनने के बाद से यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के चलते न केवल अयोध्या की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि जिले की प्रति व्यक्ति आय में भी जोरदार इजाफा हो रहा है. जिले के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काफी बदलाव आया है. यहां पर कारीगरों से लेकर फूल विक्रेताओं, रिटेल दुकानदारों से लेकर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस तक, विभिन्न सेक्टर्स में आर्थिक विस्तार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और राम मंदिर बनने के बाद इन व्यवसायों में 5 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अब ये अयोध्या की जीडीपी में बढ़ोतरी के रूप में भी देखने को मिल रहा है.  

इंडिया टुडे की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि अयोध्या में आर्थिक प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी गई है. जिले के समग्र विकास से लोगों की आय बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा, जिसका अयोध्या की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. अब ये दिख भी रहा है. 

---- समाप्त ----
