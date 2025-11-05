scorecardresearch
 

99% टूटे... फिर बने मल्टीबैगर, अब ED का तगड़ा एक्शन और अनिल अंबानी के शेयर धड़ाम

Anil Ambani Stock Fall: देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप पर ईडी ने तगड़ा एक्शन लिया है. इसके चलते उनकी कंपनियों के शेयर बिखरे नजर आ रहे हैं.

Advertisement
X
अनिल अंबानी के शेयरों में मंगलवार को आई थी तगड़ी गिरावट (File Photo: ITG)
अनिल अंबानी के शेयरों में मंगलवार को आई थी तगड़ी गिरावट (File Photo: ITG)

अनिल अंबानी (Anil Ambani) की कंपनी के शेयर एक बार फिर चर्चा में हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की, जो अपने हाई लेवल से 99% तक टूटने के बाद तेज रफ्तार के साथ ट्रैक पर लौटे थे और Multibagger Stock बने थे. इन स्टॉक्स में अचानक फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है. बीते कारोबारी दिन मंगलवार को Reliance Power Share जहां 7.72 % टूटकर बंद हुआ, तो वहीं Reliance Infra Share 5% फिसलकर बंद हुआ. ये सब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की करीब 7500 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की के बाद देखने को मिला है.   

मंगलवार को बिखरे थे दोनों शेयर 
बता दें, बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग क्लोज है, क्योंकि गुरुनानक जयंती के मौके पर मार्केट हॉलिडे है. लेकिन बीते कारोबारी दिन Share Market जोरदार गिरावट के साथ बंद हुआ था. सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा, जबकि निफ्टी 160 अंक से अधिक टूटा था. इस बीच Anil Ambani Stocks तेजी से फिसले थे. रिलायंस पावर का शेयर 7.72 फीसदी की गिरावट लेकर 40.50 रुपये पर क्लोज हुआ था. इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा शेयर 5 फीसदी गिरकर 194.90 रुपये पर बंद हुआ था. 

ED के तगड़े एक्शन का असर
प्रवर्तन निदेशालय ने बीते कुछ दिनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की करीब 7,500 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. कुर्की के आदेश बीते 31 अक्टूबर 2025 को PMLA की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए थे. रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 40 से ज्यादा संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं. इनमें मुंबई के बांद्रा वेस्ट, पाली हिल में स्थित उनका एक आवास भी शामिल है. इस कार्रवाई के बाद से ही अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर बिखरे नजर आ रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

ed seizes properties worth 7500 crore of anil ambani from delhi to maharashtra.
ED ने की अनिल अंबानी ग्रुप की 7500 करोड़ की संपत्त‍ि जप्त 
ED attaches over 40 properties of Anil Ambani including his Pali Hill house
अनिल अंबानी की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ईडी ने अटैच कीं  
Anil Ambanis house in Pali Hill has also been seized; a major action by the ED.
अनिल अंबानी पर ED का शिकंजा, 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त, पाली हिल वाला घर भी अटैच 
ED Action On Anil Ambani
अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, ₹3084Cr की संपत्तियां कुर्क 
Anil Ambani Reliance Power Share
पहले गिरफ्तारी, फिर अनिल अंबानी की कंपनी के CFO का इस्तीफा, शेयर पर होगा असर! 
Advertisement

अनिल अंबानी ग्रप ने दिलाया भरोसा
ईडी द्वारा कुर्की की कार्रवाई के बाद हालांकि, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में मंगलवार को कहा गया कि ED Action से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है और RPower-RInfra के प्रदर्शन पर भविष्य में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. फाइलिंग में साफ किया गया कि कुर्क हुईं ज्यादातर संपत्तियां RCom की हैं, जो 2019 से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रही है.

99% टूटने के बाद बने थे मल्टीबैगर स्टॉक 
Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप की ओर से दिलाए गए भरोसे के बावजूद उनकी दोनों कंपनियों के शेयरों को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट खराब ही बना रहा. ताजा गिरावट झेलने वाले ये स्टॉक अपने हाई लेवल से 99% टूटने के बाद निवेशकों के लिए मल्टीबैगर बने थे. जहां 16 मई 2008 को Reliance Power Share Price 260.78 रुपये था, लेकिन मार्च 2020 में ये सिर्फ एक रुपये का रह गया था. तब से ये 3275% तक चढ़ चुका है. 

इसी तरह Reliance Infra Share Price चार जनवरी 2008 को 2514.35 रुपये के हाई पर था, जहां से 99% फिसलकर ये 10 जनवरी 2020 को 24.90 रुपये पर आ गया था. इसके बाद इस स्टॉक ने भी रफ्तार पकड़ी और निवेशकों के लिए Mulibagger Stock साबित हुआ. फिलहाल इसका भाव 200 रुपये के करीब है.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Advertisement