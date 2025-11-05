99% टूटे... फिर बने मल्टीबैगर, अब ED का तगड़ा एक्शन और अनिल अंबानी के शेयर धड़ाम

अनिल अंबानी (Anil Ambani) की कंपनी के शेयर एक बार फिर चर्चा में हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की, जो अपने हाई लेवल से 99% तक टूटने के बाद तेज रफ्तार के साथ ट्रैक पर लौटे थे और Multibagger Stock बने थे. इन स्टॉक्स में अचानक फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है. बीते कारोबारी दिन मंगलवार को Reliance Power Share जहां 7.72 % टूटकर बंद हुआ, तो वहीं Reliance Infra Share 5% फिसलकर बंद हुआ. ये सब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की करीब 7500 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की के बाद देखने को मिला है.

मंगलवार को बिखरे थे दोनों शेयर

बता दें, बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग क्लोज है, क्योंकि गुरुनानक जयंती के मौके पर मार्केट हॉलिडे है. लेकिन बीते कारोबारी दिन Share Market जोरदार गिरावट के साथ बंद हुआ था. सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा, जबकि निफ्टी 160 अंक से अधिक टूटा था. इस बीच Anil Ambani Stocks तेजी से फिसले थे. रिलायंस पावर का शेयर 7.72 फीसदी की गिरावट लेकर 40.50 रुपये पर क्लोज हुआ था. इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा शेयर 5 फीसदी गिरकर 194.90 रुपये पर बंद हुआ था.

ED के तगड़े एक्शन का असर

प्रवर्तन निदेशालय ने बीते कुछ दिनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की करीब 7,500 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. कुर्की के आदेश बीते 31 अक्टूबर 2025 को PMLA की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए थे. रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 40 से ज्यादा संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं. इनमें मुंबई के बांद्रा वेस्ट, पाली हिल में स्थित उनका एक आवास भी शामिल है. इस कार्रवाई के बाद से ही अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर बिखरे नजर आ रहे हैं.

अनिल अंबानी ग्रप ने दिलाया भरोसा

ईडी द्वारा कुर्की की कार्रवाई के बाद हालांकि, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में मंगलवार को कहा गया कि ED Action से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है और RPower-RInfra के प्रदर्शन पर भविष्य में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. फाइलिंग में साफ किया गया कि कुर्क हुईं ज्यादातर संपत्तियां RCom की हैं, जो 2019 से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रही है.

99% टूटने के बाद बने थे मल्टीबैगर स्टॉक

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप की ओर से दिलाए गए भरोसे के बावजूद उनकी दोनों कंपनियों के शेयरों को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट खराब ही बना रहा. ताजा गिरावट झेलने वाले ये स्टॉक अपने हाई लेवल से 99% टूटने के बाद निवेशकों के लिए मल्टीबैगर बने थे. जहां 16 मई 2008 को Reliance Power Share Price 260.78 रुपये था, लेकिन मार्च 2020 में ये सिर्फ एक रुपये का रह गया था. तब से ये 3275% तक चढ़ चुका है.

इसी तरह Reliance Infra Share Price चार जनवरी 2008 को 2514.35 रुपये के हाई पर था, जहां से 99% फिसलकर ये 10 जनवरी 2020 को 24.90 रुपये पर आ गया था. इसके बाद इस स्टॉक ने भी रफ्तार पकड़ी और निवेशकों के लिए Mulibagger Stock साबित हुआ. फिलहाल इसका भाव 200 रुपये के करीब है.

