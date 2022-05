क्या है 'अलकनंदा' नदी के नाम का मतलब, Anand Mahindra से जानिए

उद्योगपति आनंद महिंद्रा अक्सर भारत की नेचुरल ब्यूटी की तस्वीर शेयर करते रहते हैं. फिर वो चाहें अरुणाचल की 'बर्फ की दीवार' हो या 'मुंबई की बारिश के बाद की एक शाम'. इस बार उन्होंने उत्तराखंड की 'अलकनंदा' नदी की एक मोहक तस्वीर शेयर की है, जिसे देखने के बाद आप बस कुछ देर के लिए उसी पल में ठहर जाएंगे. साथ में 'अलकनंदा' के नाम का मतलब भी बताया है.

आनंद महिंद्रा ने लिखा है (Anand Mahindra Tweet) कि अलकनंदा का मतलब 'Flawless' होता है. और अब मुझे पता चल रहा है ऐसा क्यों है...

उन्होंने ट्रैवेलिंग भारत के एक ट्वीट को री-ट्वीट किया है. अलकनंदा के भागीरथी के साथ संगम से ठीक पहले पहाड़ों से गुजरने की इस फोटो को देख आपका भी मन बस वहां जाने का हो जाएगा.

‘Alaknanda’ means ‘flawless.’ I can see why… https://t.co/Mwu4mEBSiB

अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ही The Ganges बनती है. हिमालय से निकलने वाली इन दोनों नदियों का संगम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में होता है. वैज्ञानिक तौर पर अलकनंदा की लंबाई और पानी की मात्रा की वजह से इसे गंगा की स्रोत धारा माना जाता है. जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के हिसाब से भागीरथी को गंगा की मूल धारा माना जाता है, क्योंकि महाराज सगर के वंशज भागीरथी ही लंबी तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लेकर आए थे.

आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर कई और यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. आप भी देखिए...

And the birth of Ganges pic.twitter.com/e7GWHDsYX0