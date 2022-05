Anand Mahindra ने की रेल मंत्री की तारीफ, बोले- रेलवे का ये काम 'दुनिया से जुदा'

आनंद महिंद्रा ने अपने लेटेस्ट ट्वीट (Anand Mahindra Latest Tweet) में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की खूब तारीफ की है और फ्यूचर में उनके और बेहतर काम करने की अपेक्षा भी जताई है, क्योंकि महिंद्रा को रेलवे की एक पहल इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे दुनिया से जुदा बताया है.

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर भारतीय रेल का एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो हाल में भारतीय रेल की ट्रेनों में शुरू की गई बेबी सीट्स (Baby Seats Indian Railway) से जुड़ा है.

इस बारे में आनंद महिंद्रा ने खूबसूरत पोस्ट लिखी है. उनका कहना है कि यही वह तरीका है जिससे भारतीय रेल दुनिया भर में सबसे अलग दिखता है, मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई डिजाइन (Human Centric Design).

इस ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) की तारीफों के भी पुल बांधे हैं. उन्होंने लिखा कि आपकी शिक्षा और अनुभव को देखते हुए आपसे बहुत उम्मीदें हैं. अच्छा लगा कि आप दिल और दिमाग दोनों से नेतृत्व कर रहे हो.

This is just how I would like to see Indian Railways differentiate itself globally: through ‘human-centric’ design. 👏🏽👏🏽👏🏽 @AshwiniVaishnaw Given your education & experience, a lot is expected of you. But wonderful to see you lead with both head AND heart! pic.twitter.com/IkSPH58GjZ