चलने लगा Anand Mahindra का 'बुलडोजर', लेकिन क्यों बोले- करते हैं JCB का सम्मान

देश में इन दिनों हर तरफ बस 'बुलडोजर' छाया हुआ है. अब Anand Mahindra भी अपना बुलडोजर लेकर आ गए हैं. जी हां, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना नया Backhoe Loader लॉन्च किया है, इसे आम बोलचाल में लोग बुलडोजर कहते हैं. महिंद्रा कंपनी अपने इस प्रोडक्ट पर दो-दो स्पेशल गारंटी दे रही है.

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर अपनी कंपनी के बैकहो लोडर Mahindra Earthmaster BS4 का एक एड वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कंपनी ने दावा किया है कि उसका बैकहो लोडर प्रति लीटर डीजल के हिसाब से सबसे ज्यादा माइलेज देता है. साथ ही जबरदस्त परफॉर्मेंस भी. अगर किसी ग्राहक को ऐसा लगता है कि ये दावा सही नहीं है, तो कंपनी अपना बैकहो लोडर वापस ले लेगी.

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने अपने बैकहो लोडर पर माइलेज के अलावा दूसरी गारंटी उसके मेंटिनेंस को लेकर दी है. कंपनी का दावा है कि अगर किसी ग्राहक का बैकहो लोडर खराब होकर बंद पड़ जाता है तो कंपनी 48 घंटे के अंदर उसे हर-हाल में दोबारा चालू करेगी. ऐसा नहीं होने पर ग्राहक को हर दिन 1,000 रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे.

भारत में आम तौर पर बुलडोजर का पर्याय JCB मशीन होती है. इसी से जुड़े एक यूजर के सवाल पर आनंद महिंद्रा ने कहा कि वो JCB का सम्मान करते हैं. साकिब मंसूर नाम के एक यूजर ने लिखा- इसे महिंद्रा बैकहो लोडर कहना ही बड़ा आत्मविश्वास का काम है, खासकर जब 99% टाइम इसे JCB ही कहा जाता है.

We have nothing but respect for JCB and how it has become a ‘generic’ name for a backhoe loader. An outstanding achievement. But we believe consumers will always value having choices… https://t.co/Kh8m9vAk5o