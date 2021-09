पानी में दौड़ती Mahindra Bolero, आनंद महिन्द्रा ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो

Mahindra & Mahindra के प्रमुख आनन्द महिन्द्रा (Anand Mahindra) ट्वविटर पर काफी सक्रिय रहते हैं और अनोखी-अनोखी वीडियो शेयर करते हैं. मंगलवार को भी आनन्द महिन्द्रा ने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया, जिसमें Mahindra Bolero बाढ़ के पानी के बीच आराम से दौड़ती नजर आ रही है. बस फिर क्या था उनके इस वीडियो के शेयर करने के बाद twitterati ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए...

‘महिन्द्रा है तो मुमकिन है...’

दरअसल ये वीडियो गुजरात के राजकोट शहर का है. इन दिनों भारी बारिश के चलते देश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं. राजकोट भी उन्हीं में से एक है. इस वीडियो को मूल रूप में हरीश देवासी नाइनोल ने शेयर किया है. इस पर उन्होंने कैप्शन दिया है, ‘महिन्द्रा है तो मुमकिन है’. पानी में दौड़ने वाली बोलेरो पुलिस की गाड़ी जैसी दिखती है.

आनन्द महिन्द्रा का ट्वीट

आनन्द महिन्द्रा (Anand Mahindra) ने वीडियो शेयर करने के साथ कैप्शन दिया, ‘वाकई? मौजूदा बारिश के दौरान? मैं भी इसे देखकर हैरान हूं...

Seriously? During the recent rains? Even I am pretty amazed. https://t.co/Co5nve9uwd