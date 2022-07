ब्रिटेन के PM आवास के बाहर जूते-चप्पल का ढेर, Anand Mahindra ने शेयर की तस्वीर

ट्विटर (Twitter) पर अपने पोस्ट के लिए आए दिन चर्चा में रहने वाले भारतीय उद्योगपति आनंद महिन्द्रा (Anand Mahindra) अपने नए ट्वीट को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल उन्होंने एक बार फिर ब्रिटेन के पीएम आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट (10-Downing Street) की तस्वीर पोस्ट की है, जो वायरल हो गई है.

पीएम आवास के बाहर जूते-चप्पल

भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया (Social Media) पर खासे एक्टिव रहते हैं. महिंद्रा समूह के अध्यक्ष और पद्म पुरस्कार विजेता आए दिन अजब-गजब तस्वीरें ट्वीट (Tweet) करके चर्चा में बने रहते हैं. इस बार उन्होंने फोटोशॉप की गई जो तस्वीर पोस्ट की है. उसमें लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित पीएम आवास के बाहर जूते-चप्पल उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे आमतौर पर भारत में किसी राजनेता के घर पहुंचने वाले समर्थक सम्मान के लिए अपने जूते-चप्पल उतारकर घर में जाते हैं.

😊 Brit-Indian humour has gone into overdrive with Shri Sunak in the final shortlist of two. Of course the real test lies ahead with the larger mass of party faithful. pic.twitter.com/77LoOSqtJi — anand mahindra (@anandmahindra) July 21, 2022

ऋषि सुनक को लेकर कही बड़ी बात

दरअसल, जैसे-जैसे भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की रेस में आगे बढ़ रहे हैं. आनंद महिन्द्रा का इस तरह के देसी ट्वीट करते जा रहे हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में भी उन्होंने ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने के प्रक्रिया में उनके अंतिम दो में शॉर्टलिस्ट होने का जिक्र किया है. Anand Mahindra ने आगे लिखा कि बेशक यह असली परीक्षा है और वफादार पार्टी के साथ बड़ा जनसमूह है.

ये देसी ट्वीट भी हुआ था वायरल

हाल ही में आनंद महिन्द्रा ने ट्वीट में लंदन के प्रधानमंत्री आवास में भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रह प्रवेश की तैयारियों को दिखाया था. उस तस्वीर में 10-डाउनिंग स्ट्रीट (10, Downing Street) स्थित बिट्रिश प्रधानमंत्री आवास के गेट पर सूखे आम के पत्तों से बने तोरण या माला लटकी हुई दिखाई थी. इसके अलावा दरवाजे के पास की खिड़कियों पर भगवान गणेश की फोटो लगाई गई थी. यही नहीं दरवाजे के दोनों ओर शुभ-लाभ लिखा गया है. इस फोटो के कैप्शन में आनंद महिंद्रा ने लिखा था, '10-डाउनिंग स्ट्रीट का भविष्य'.

The future of 10 Downing Street? The famed British humour is now laced with Desi humour…😊 pic.twitter.com/rjkYPhWDGX — anand mahindra (@anandmahindra) July 12, 2022

Twitter पर यूजर्स दे रहे प्रतिक्रियाएं

आनंद महिन्द्रा एक के बाद एक जो ब्रिटिश पीएम आवास की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. उन पर ट्विटर यूजर्स इन्हें पसंद कर रहे हैं और जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. ताजा पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि ब्रिटिश ने दशकों तक भारत पर राज किया और अब एक भारतीय पूरे ब्रिटेन पर राज करने की रेस में आगे बढ़ रहा है. वहीं कई यूजर्स ने उनकी तस्वीर की तरह कुछ और ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं जिनमें जूते-चप्पल उतरे दिख रहे हैं.

India was ruled by the British Empire for decades....

Now one person of Indian origin is going to rule the entire British Empire....

Best wishes to Sir Rishi ... — Anandan mudaliar (@Anandanmudaliar) July 21, 2022

94 लाख फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन Twitter पर एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपने पोस्ट और तस्वीरों पर यूजर्स की राय लेते रहते हैं. गौरतलब है कि ट्विटर पर उनके 94 लाख फॉलोअर्स हैं और उनकी डाली गई पोस्ट तेजी से वायरल हो जाती है. आनंद महिंद्रा अपने ट्विटर अकाउंट पर मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं.