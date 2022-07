Anand Mahindra Tweet: नहीं देखा होगा ऐसा चलता-फिरता रेस्टोरेंट, खाते-खाते पहुंच गए पेट्रोल पंप

हम में से लगभग सभी किसी न किसी दिन परिवार और दोस्तों के साथ खाने-पीने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं. लेकिन क्या आपने चलते- फिरते रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का लुत्फ उठाया है. जी हां, मशहूर उद्योगपति आनंद महिन्द्रा (Anand Mahindra) ने ट्विटर पर इसका एक वीडियो साझा किया है, जो तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है.

ई-मोबिलिटी का नमूमा करार दिया

आनंद महिन्द्रा ने इस चलते-फिरते रेस्टोरेंट (Restaurant) का वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर (Twitter) अकाउंट से साझा किया है. इसके साथ ही उन्होंने इसे (E-Mobility) का शानदार नमूना बताया है. आनंद महिन्द्रा ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि मुझे लगता है कि यह ई-मोबिलिटी है। जहां 'ई' खाने के लिए खड़ा है. उनका यह ट्वीट तेजी के वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर कमेंट कर रहे हैं.

पेट्रोल पंप पर पहुंची खाने की टेबल

इस चलते-फिरते रेस्टोरेंट के वीडियो में दिखाया गया है कि चार दोस्त एक खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और यह टेबल किसी गाड़ी की तरह ही चल रही है. इस दौरन चारों लोग आराम से अपना खाना इन्जॉय कर रहे हैं. चलते-चलते ये टेबल सीधे एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर पहुंचकर रुक जाती है और पेट्रोल पंप कर्मी इसे देखते ही इसमें पेट्रोल भरने लगता है.

I guess this is e-mobility. Where ‘e’ stands for eat… pic.twitter.com/h0HKmeJ3AI