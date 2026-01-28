इस बार बजट से 3 दिन पहले पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, सरकार देगी एक-एक रुपये का हिसाब!

संसद बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी 2026 से हो गई है, जो 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. बुधवार को राष्‍ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत की गई. 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाएगा. इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब रविवार को पहली बार बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी.

और पढ़ें

बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे 2026 भी पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण 2026 इस साल 29 जनवरी, गुरुवार को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. आमतौर पर हर साल इकोनॉमिक सर्वे बजट के ठीक एक दिन पहले पेश होता है, लेकिन इस बार 29 जनवरी को ही इसे पेश किया जा रहा है. संसद के दोनों सदनों में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) इसे पेश करेंगे.

क्‍या होता है इकोनॉमिक सर्वे?

आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) सरकार की एक अधिकारिक रिपोर्ट होती है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और आगे की दिशा के बारे में विस्‍तार से आकलन किया गया होता है. इसमें विकास के संकेतकों, महंगाई के अनुमान और देश की नौकरियों, व्यापार और वित्तीय सेहत के बारे में जानकारी होती है. इसे हर साल केंद्रीय वित्त मंत्रालय की टीम द्वारा तैयार किया जाता है. इस रिपोर्ट को केंद्रीय बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले संसद में रखा जाता है.

Advertisement

बजट से पहले क्यों पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे

आर्थिक सर्वेक्षण से बजट का बेसलाइन और रोडमैप दिखाई देता है. इसमें मौजूदा वित्त वर्ष की GDP ग्रोथ, महंगाई, रोजगार, निर्यात-आयात, राजकोषीय स्थिति, अलग-अलग सेक्टर (कृषि, उद्योग, सेवाएं) की हालत की पूरी जानकारी होती है.

28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत

इस साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू हुआ. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस महीने की शुरुआत में एक पोस्ट में बताया था कि यह सत्र 2 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा. इस दौरान बजट में हुए फैसले पर विस्‍तार से चर्चा होगी.

कहां देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे

आप यूट्यूब पर सरकार के Sansad TV चैनल या DoorDarshan TV चैनलों पर इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं. वहीं आधिकारिक Union Budget वेबसाइट (indiabudget.gov.in), वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज और प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर भी अपडेट देख सकते हैं. इसकी पीडीएफ भी पीआईबी की अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

---- समाप्त ----