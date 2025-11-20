नीतीश के लिए तेजस्वी ने लिखा पोस्ट, नतीजों के 6 दिन बाद जानिए क्या-क्या कहा

बिहार में नीतीश कुमार सरकार 10.0 का आगाज हो गया है. सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को 26 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली. राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए नीतीश सरकार के शपथग्रहण के बाद बिहार की नवगठित विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है. तेजस्वी ने एक्स पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्ट लिखा है.

तेजस्वी यादव ने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. उन्होंने मंत्री बनाए गए नेताओं को भी शुभकामनाएं दी हैं.

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने अपनी इसी पोस्ट में यह उम्मीद भी जताई है कि नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी. बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी.

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार थे. बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए थे. चुनाव नतीजे आने के बाद से ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से दूरी बना ली थी. नतीजे आने के छह दिन बाद तेजस्वी यादव ने पहला ट्वीट किया है.

विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे तेजस्वी

तेजस्वी यादव को हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक दल के नेता चुने गए थे. वह विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे. साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी आरजेडी इस बार महज 25 सीटों पर सिमट गई है. बिहार विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ 243 है.

ऐसे में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए कम से कम 24 विधायकों की जरूरत थी और आरजेडी के 25 विधायक जीते हैं. पार्टी मामूली अंतर से विपक्ष के नेता की कुर्सी बचाने में सफल रही है.

