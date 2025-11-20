scorecardresearch
 

Feedback

नीतीश के लिए तेजस्वी ने लिखा पोस्ट, नतीजों के 6 दिन बाद जानिए क्या-क्या कहा

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए थे और छह दिन बाद नई सरकार का गठन भी हो गया है. नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार के शपथग्रहण समारोह के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है.

Advertisement
X
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को दी बधाई (Photo-ITG)
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को दी बधाई (Photo-ITG)

बिहार में नीतीश कुमार सरकार 10.0 का आगाज हो गया है. सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को 26 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली. राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए नीतीश सरकार के शपथग्रहण के बाद बिहार की नवगठित विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है. तेजस्वी ने एक्स पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्ट लिखा है.

तेजस्वी यादव ने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. उन्होंने मंत्री बनाए गए नेताओं को भी शुभकामनाएं दी हैं.

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने अपनी इसी पोस्ट में यह उम्मीद भी जताई है कि नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी. बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Nitish Kumar
Nitish Kumar 10वीं बार बने बिहार के CM 
bihar nitish kumar and pm modi chemistry
दसवीं बार सीएम बने नीतीश कुमार के 10 काम, जो उन्हें ऑलटाइम बेस्ट बनाते हैं 
Nitish Kumar oath as Chief Minister
2000 से 2025 तक, नीतीश ने 10 बार ली सीएम पद की शपथ, देखें तस्वीरें  
10वीं बार बिहार के CM बने नीतीश, कैबिनेट में कौन-कौन? देखें पूरा शपथग्रहण समारोह  
bihar result
जहां 27 वोटों से RJD हारी, वहां 360 पोस्टल वोट हुए रिजेक्ट, बिहार में सामने आए दिलचस्प आंकड़े 

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार-सम्राट चौधरी-विजय सिन्हा समेत 27 ने ली शपथ, पीएम मोदी-शाह-नायडू भी रहे मौजूद

Advertisement

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार थे. बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए थे. चुनाव नतीजे आने के बाद से ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से दूरी बना ली थी. नतीजे आने के छह दिन बाद तेजस्वी यादव ने पहला ट्वीट किया है.

विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे तेजस्वी

तेजस्वी यादव को हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक दल के नेता चुने गए थे. वह विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे. साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी आरजेडी इस बार महज 25 सीटों पर सिमट गई है. बिहार विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ 243 है.

यह भी पढ़ें: नीतीश बने 10वीं बार बिहार के CM... 26 मंत्रियों में एक मुस्लिम, 3 महिलाएं और 3 फर्स्ट टाइमर

ऐसे में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए कम से कम 24 विधायकों की जरूरत थी और आरजेडी के 25 विधायक जीते हैं. पार्टी मामूली अंतर से विपक्ष के नेता की कुर्सी बचाने में सफल रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement