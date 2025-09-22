प्रिय तेजस्वी बाबू! मां ने विचार किया तो... नवरात्रि में तेजस्वी की शुभकामना पर गिरिराज का पलटवार

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना करते हुए लिखा कि मां सभी श्रद्धालुओं और साधकों में भक्ति व शक्ति का संचार करें और सबका कल्याण करें.

इसके साथ ही तेजस्वी ने एक और पोस्ट में लिखा हे मां! बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सबकुछ सह लिया. अब बिहार को इस दु:ख से उबारिए. जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए. ताकि तेजस्वी, हर घर समृद्धि , खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके.

तेजस्वी की इस प्रार्थना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने 'X' पर लिखा कि प्रिय तेजस्वी बाबू! आप की इस प्रार्थना पर यदि मां जगदंबा ने गंभीरता से विचार कर लिया तो इस चुनाव की छोड़िए आप इस जीवन में सत्ता में नहीं आ पाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि आप ने जो समस्याएं गिनाई हैं उनके मूल में आपकी ही पार्टी आरजेडी थी.

राजद के जंगलराज में बिहार में बिजली नहीं, विधि व्यवस्था नहीं , हॉस्पिटल में चिकित्सक नहीं होते थे. मां दुर्गा की कृपा से पिछले 20 वर्षों में आपके पिता के कुशासन से निकल के NDA के साथ बिहार नई उड़ान के लिए तैयार है. मां जगदंबा बिहार सहित पूरे देश पर आशीष बरसाएं.

