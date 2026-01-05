'कांग्रेस राम विरोधी है', तेज प्रताप यादव का बड़ा हमला, गिरिराज सिंह के बयान का किया समर्थन

जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने सोमवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो 'राम विरोधी' है और उसने हर कदम पर राम, कृष्ण और महादेव का अपमान किया है.' पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बयान वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह के उन आरोपों पर दिया जिसमें कांग्रेस द्वारा MGNREGA का नाम बदलकर VB-G RAM G योजना किए जाने के विरोध की आलोचना की गई थी.

‘कांग्रेस ने किया राम-कृष्ण-महादेव का अपमान: तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह का आरोप सही है और कांग्रेस के नेताओं की सोच हिंदू आस्था के विरुद्ध रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता माथे पर चंदन का तिलक तक नहीं लगाते, जबकि आस्था और परंपराओं का सम्मान होना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि सभी धर्मों और समुदायों के बीच आपसी सम्मान जरूरी है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई-भाई हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक MGNREGA के नामकरण विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने कहा कि योजनाओं के नाम में भगवान राम का उल्लेख होना किसी भी तरह से गलत नहीं है और इस पर आपत्ति जताना आस्था का अपमान है. उन्होंने कांग्रेस की इस आपत्ति को अनावश्यक बताया.

बिहार की महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग

इसके अलावा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को असम में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाए जाने पर यादव ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से अधिक सक्षम हैं और उनकी छवि दिवंगत इंदिरा गांधी से मिलती-जुलती है.

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर भी तेज प्रताप यादव ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि केवल माफी काफी नहीं है और ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. यादव ने सवाल किया कि क्या बिहार की बेटियों ने उन्हें माफ किया है.



