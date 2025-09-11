RJD नेता की हत्या पर बिफर पड़े तेजस्वी, शूटरों ने सड़क पर दौड़ा कर मारी 6 गोलियां

पटना में मंगलवार देर शाम आरजेडी नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और सरकार पर हमला बोला है.

आरजेडी नेता की हत्या पर तेजस्वी भड़के

पुलिस के मुताबिक, राजकुमार राय अपने घर के पास गाड़ी से पहुंचे ही थे कि घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने उन्हें सड़क पर दौड़ा-दौड़ कर गोली मारी और जब बचने के लिए वो एक होटल में घुसे तो अपराधियों ने उनका पीछा किया और होटल में भी कई राउंड फायरिंग की.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राजकुमार राय को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे बरामद हुए हैं. मृतक की बहन शिला देवी ने बताया कि उनका भाई राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था.

डिप्टी सीएम हाउस से हत्या की प्लानिंग: तेजस्वी

अब इस हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और उपमुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, रोजाना गोलीबारी हो रही है और मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं. तेजस्वी ने दावा किया कि राज्य में 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं और अपराध की प्लानिंग अब उपमुख्यमंत्री आवास से हो रही है.

तेजस्वी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इंजीनियर के घर छापेमारी में करोड़ों रुपये मिले, जिसमें मंत्री का पैसा भी शामिल था. नीतीश कुमार को उन्होंने भ्रष्टाचारियों का 'भीष्म पितामह' बताया. उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हो रहे लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि वे जनता के साथ खड़े हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए.

इनपुट - शुभम निराला