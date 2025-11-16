दो मर्डर, गैंगस्टर एक्ट समेत 11 केस... जिस रमीज पर रोहिणी आचार्य ने लगाए आरोप, जानें उसकी क्राइम कुंडली

बिहार चुनाव के नतीजे ने लालू परिवार में बवंडर खड़ा कर दिया है. लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव से रिश्ता तोड़ते हुए उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने राजद के खराब प्रदर्शन के लिए जिन्हें जिम्मेदार ठहराया है, उनमें तेजस्वी और उनके सलाहकार संजय यादव के साथ एक नाम रमीज नेमत का भी है. रमीज उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान में ललितपुर जेल में बंद रिजवान जहीर का दामाद है.

रमीज पर बलरामपुर और कौशांबी जिलों में हत्या, हत्या का प्रयास और बलवा के गंभीर आरोपों में 11 मुकदमे दर्ज हैं. उसपर नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या का आरोप है. इसी हत्याकांड में रिजवान जहीर जेल में है. इतना ही नहीं रमीज पर अपने ही क्राइम और बिजनेस पार्टनर की भी हत्या का आरोप है. फिरोज अहमद उर्फ फिरोज पप्पू की 3 साल पहले 4 जनवरी 2022 की रात करीब 10:00 बजे सर पर वार और गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.

बलरामपुर से पूर्व सांसद का दामाद है रमीज

पुलिस ने तफ्तीश की और हत्याकांड को अंजाम देने वाले भाड़े के दोनों आरोपियों के साथ-साथ बलरामपुर से पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा और उसके पति रमीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब रमीज की वजह से लालू परिवार में तूफान आया है. लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने रमीज पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. रमीज पर एक और सनसनीखेज हत्याकांड का आरोप है और कौशांबी के कोखराज थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है.

यह मर्डर भी किसी और का नहीं बल्कि उस शकील अहमद का था, जिसे फिरोज पप्पू हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था. वह 10 महीने तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हुआ तो 7 अक्टूबर 2023 को कौशांबी में उसकी हत्या कर दी गई. शकील के भाई अफरोज ने कौशांबी के कोखराज थाने में रमीज के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई. उसने आरोप लगाया था कि 25 लाख रुपये की लेनदेन में रमीज ने शकील को बुलाया और फिर उसकी हत्या करके लाश रेलवे लाइन पर फेंक दी. अब रमीज के क्राइम और बिजनेस पार्टनर शकील की बेवा रुबीना कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं.

रमीज नेमत पर हत्या के आरोप में 11 मुकदमे

आजतक के हाथ लगी रमीज नेमत की क्राइम हिस्ट्री को देखें तो उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, बलवा, हत्या की साजिश, हत्या, गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में दर्ज मुकदमे शामिल हैं. रमीज नेमत पर 11 जुलाई 2022 को एनएसए भी लगा था. लेकिन बाद में एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर इसे रद्द कर दिया गया था. अफरोज अहमद की माने तो रमीज जेल से छूटने के बाद सीधे बिहार चला गया और वहां तेजस्वी की शरण में जाकर उनका रणनीतिकार बन गया. आजतक ने रमीज नेमत के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि वह सांसद रिजवान जहीर के चचेरे भाई नियामतुल्लाह का बेटा है.

नियामतुल्लाह दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. वहीं रमीज क्रिकेट खेलता था और वहीं से उसकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई थी. उसने अपने चाचा रिजवान जहीर की बेटी जेबा से शादी की. जहीर की दूसरी बेटी दीबा शादी के बाद अपने शौहर के साथ दुबई में सेटल है. जेबा से शादी के बाद रमीज बलरामपुर में ही आकर रहने लगा. यही वजह है कि रमीज नेमत की क्राइम हिस्ट्री में उसका पता भी शीतलापुर सांसद आवास बलरामपुर लिखा गया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में उसकी शीतलापुर की कोठी को कुर्क कर दिया है.



