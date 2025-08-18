scorecardresearch
 

धनबाद: जेल में 22 साल की सजा काट रहे कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास, हाथ पर लिखा ‘I Love You बाबू’

धनबाद जेल में 22 साल की सजा काट रहे कैदी जितेंद्र रवानी ने आत्महत्या का प्रयास किया. उसने हाथ पर ‘आई लव यू बाबू’ और एक संदेश लिखा था. फिलहाल उसे गंभीर हालत में एसएनएमएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आत्महत्या की वजह उसने अपनी प्रेमिका और ससुर को बताया है.

जेल में कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास (Photo: Representational)
धनबाद जेल में 22 साल की सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या का प्रयास किया. कैदी की पहचान जितेंद्र रवानी के तौर पर हुई है, जो गोधर रवानी बस्ती का रहने वाला है. घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है. आत्महत्या से पहले जितेंद्र ने अपने हाथ पर आई लव यू बाबू और एक मैसेज लिखा. इसके बाद उसने जेल के अंदर यह कदम उठाया.

घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन ने उसे गंभीर हालत में धनबाद के एसएनएमएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. मामला दो साल पुराना है, जब जितेंद्र एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था.

इस घटना के बाद लड़की के परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. काफी दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया. उस समय लड़की चार माह की गर्भवती पाई गई थी. कोर्ट में सुनवाई के बाद जितेंद्र को 22 साल की सजा सुनाई गई थी और वह पिछले एक साल से जेल में बंद था.

रेप और किडनैप की सजा काट रहा था कैदी

जितेंद्र के पिता ने बताया कि रविवार की रात उन्हें जेल से फोन आया कि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है. परिवार जब अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया है. पिता ने कहा कि बेटे ने सुसाइड नोट में अपनी प्रेमिका और ससुर को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही उसने अपनी प्रेमिका के प्रति प्यार का इजहार भी किया है. फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

