scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पटना में मुखिया ने गोली मारकर की युवक की मौत, इलाके में फैला तनाव

पटना के बाहरी इलाके जलगोविंद में गांव के मुखिया द्वारा की गई फायरिंग में धरमवीर पासवान की मौत हो गई. घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी भगत मुखिया फरार है. शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को वारदात की वजह बताया गया है.

Advertisement
X
पटना में युवक की हत्या से मची सनसनी (Photo: Representational )
पटना में युवक की हत्या से मची सनसनी (Photo: Representational )

बिहार की राजधानी पटना के बाहरी इलाके में शनिवार शाम हुई फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान धरमवीर पासवान (40) के रूप में हुई है. आरोप है कि गांव के मुखिया ने पुरानी रंजिश के चलते पासवान को गोली मार दी, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ थाना क्षेत्र के जलगोविंद इलाके में यह घटना उस समय हुई, जब धरमवीर पासवान अपने घर के बाहर टहल रहे थे. बाढ़ के एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी भगत मुखिया (गांव के मुखिया) ने पासवान पर अचानक गोली चला दी. गोली लगते ही पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए और आरोपी मौके से भाग निकला.

घर के बाहर टहलते वक्त मारी गई गोली, इलाज के दौरान मौत

सम्बंधित ख़बरें

अब पुलिस सिर्फ थाने तक सीमित नहीं!(Photo: Representational)
बिहार DGP की बड़ी पहल... आम लोग सीधे मोबाइल पर पुलिस तक पहुंचा सकेंगे शिकायत और सुझाव
DATE EXTENDED TO 7TH JANUARY
नुसरत परवीन को एक और मौका! हिजाब विवाद के बीच 7 जनवरी तक बढ़ी ज्वाइनिंग की तारीख
भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई (File Photo: ITG)
55 लाख का फर्जीवाड़ा उजागर! किसानों का पैसा हड़प रहे थे भ्रष्ट अधिकारी, 10 के खिलाफ FIR
Hijab Controversy
हिजाब विवाद के बीच डॉ नुसरत प्रवीण ने नहीं किया ज्वाइन, 31 दिसंबर थी लास्ट डेट
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. (PTI Photo)
20 हजार कैश, एक फ्लैट और... सीएम नीतीश ने किया अपनी संपत्ति का ऐलान

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल धरमवीर पासवान को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, इलाज के दौरान रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी शुभम कुमार को गिरफ्तार किया है. वहीं, मुख्य आरोपी भगत मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी है और फरार आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया है.

Advertisement

पुरानी दुश्मनी का शक, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी कारण बनी. हालांकि, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाद की असल वजह क्या थी और क्या इसमें कोई अन्य लोग भी शामिल थे. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement