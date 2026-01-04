पटना में मुखिया ने गोली मारकर की युवक की मौत, इलाके में फैला तनाव

बिहार की राजधानी पटना के बाहरी इलाके में शनिवार शाम हुई फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान धरमवीर पासवान (40) के रूप में हुई है. आरोप है कि गांव के मुखिया ने पुरानी रंजिश के चलते पासवान को गोली मार दी, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ थाना क्षेत्र के जलगोविंद इलाके में यह घटना उस समय हुई, जब धरमवीर पासवान अपने घर के बाहर टहल रहे थे. बाढ़ के एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी भगत मुखिया (गांव के मुखिया) ने पासवान पर अचानक गोली चला दी. गोली लगते ही पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए और आरोपी मौके से भाग निकला.

घर के बाहर टहलते वक्त मारी गई गोली, इलाज के दौरान मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल धरमवीर पासवान को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, इलाज के दौरान रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी शुभम कुमार को गिरफ्तार किया है. वहीं, मुख्य आरोपी भगत मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी है और फरार आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया है.

Advertisement

पुरानी दुश्मनी का शक, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी कारण बनी. हालांकि, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाद की असल वजह क्या थी और क्या इसमें कोई अन्य लोग भी शामिल थे. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

---- समाप्त ----