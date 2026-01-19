scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लड़कियों ने रातों रात खाली किया हॉस्टल..., पटना में एक छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी

पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रहस्यमयी मौत के बाद हॉस्टल खाली होने लगा है. अन्य छात्राओं के परिजन अपनी बेटियों का सामान लेकर उन्हें घर ले गए. परिजनों ने कहा कि अब वे बेटियों को पटना में हॉस्टल में रखकर पढ़ाई नहीं करवाएंगे.

Advertisement
X
हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी (Photo: ITG)
हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी (Photo: ITG)

बिहार के पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा की रहस्यमयी मौत के बाद शम्भू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. इस घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं और उनके परिजनों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है. बीती शाम बड़ी संख्या में छात्राओं के परिजन शम्भू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे और अपनी-अपनी बेटियों का सामान समेटकर उन्हें वहां से ले गए. इसके बाद यह हॉस्टल लगभग पूरी तरह खाली हो गया है.

परिजनों का कहना है कि इस घटना ने उनके भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वे अपनी बेटियों को पटना जैसे बड़े शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे. उनका कहना है कि आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब बेटियां घर पर रहकर ही करेंगी.

जब परिजनों से शम्भू गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर भी गंभीर आरोप लगाए. परिजनों ने कहा कि यह हॉस्टल काफी खराब स्थिति में था.

सम्बंधित ख़बरें

हॉस्टल के दरवाजे पर अश्लील कमेंट दिखे. (Photo: ITG)
पटना: गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे पर लिखे मिले अश्लील कमेंट, संदिग्ध सामान आया नजर
man hunged himself
'Sorry Everyone...', लिखकर फांसी पर झूला, IIT कानपुर के छात्र ने हॉस्टल में दी जान
neet student death in patna hostel leads to tension
NEET छात्रा की मौत, PM रिपोर्ट ने पलटा केस... जानें मामला
BJP National Executive President Nitin Nabin asked party workers in Tamil Nadu to be ready for the assembly elections
'स्लो बॉल से कैच पकड़वाते थे नितिन नबीन', दोस्त ने सुनाईं बचपन की कहानियां
No response regarding recovery of children's belongings
पटना में हॉस्टल में अभिभावकों के एंट्री पर रोक

परिजनों ने सरकार के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारे पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो वे उन्हें बाहर भेजकर पढ़ाई कैसे करवा सकते हैं. एक अभिभावक ने कहा, 'सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन मौजूदा हालात में हम अपनी बेटियों को बाहर कैसे भेजें? अब हम अपनी बेटियों को घर पर ही रखेंगे और पटना किसी भी हाल में नहीं भेजेंगे.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement