पटना में सड़क किनारे मिली महिला की लाश, शरीर पर लगी थी कई गोलियां

पटना में एक महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई है. जनिपुर इलाके में सड़क किनारे 40 वर्षीय महिला का शव कई गोलियों के निशान के साथ मिला. मृतका की पहचान माला देवी के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विशेष जांच टीम गठित की है. प्रारंभिक तौर पर हत्या के पीछे रंजिश की आशंका जताई जा रही है. 

सड़क किनारे मिली महिला की लाश, शरीर पर लगी थी कई गोलियां (Photo: Representational image )
बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. जनिपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. महिला के शरीर पर कई गोली लगने के निशान पाए गए हैं. मृतका की पहचान 40 वर्षीय माला देवी के रूप में हुई है, जो जहानाबाद जिले की रहने वाली बताई जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रविवार शाम जनिपुर इलाके में स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे महिला का शव पड़ा देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला के शरीर पर कई जगह गोलियों के घाव थे. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पटना सिटी एसपी (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मृतका माला देवी, बाबनपुरा इलाके में एक छोटा होटल चलाने वाले व्यक्ति की पत्नी थीं. वह कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल बाबनपुरा आई थीं. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है, हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, माला देवी हाल ही में जहानाबाद से पटना आई थीं और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए ससुराल में ठहरी हुई थीं. घटना के समय वह जनिपुर इलाके में कैसे पहुंचीं, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या स्थल वही है या शव को कहीं और से लाकर यहां फेंका गया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. साथ ही फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है, ताकि घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए जा सकें. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके.

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोग दिनदहाड़े हुई इस वारदात से सहमे हुए हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
 

