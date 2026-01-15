पति और एक्स बॉयफ्रेंड ने मिलकर महिला को मार डाला... जमीन के पैसे हड़पने के लिए रची साजिश

आपने अक्सर सुना होगा कि अवैध रिश्तों में पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के बीच कत्ल की वारदातें सामने आती हैं, लेकिन पटना के जानीपुर से जो सच्चाई सामने आई है, उसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक महिला की हत्या का आरोप न सिर्फ उसके पति पर लगा, बल्कि साजिश में उसका पूर्व प्रेमी भी शामिल निकला. भरोसे, रिश्तों और कानून- तीनों को झकझोर देने वाली यह कहानी एक ऐसे कत्ल की है, जहां अपनों ने ही मिलकर मौत का खेल रच दिया.

बहाने से बुलाया और मार दी गोली

बिहार में पटना के जानीपुर स्थित गाजाचक मोहम्मदपुर गांव में पिछले दो दिन पूर्व जहानाबाद जिले की रहने वाली माला देवी को उसके ही पति और पूर्व प्रेमी ने जमीन दिखाने के नाम पर बुलाया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में छोड़ फरार हो गए. नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है.

पत्नी के पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश

भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पटना के जानीपुर मे दो दिन पूर्व जहानाबाद निवासी माला देवी नाम के एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की गुत्थी को हम लोगों ने सुलझा लिया है. इस घटना में मृत महिला माला देवी के पति ने माला के ही पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची थी.

अन्य पुरुषों के साथ थे संबंध

दरअसल, मृतका के पति को ऐसे लगता था कि माला जमीन बिक्री का पूरा पैसा उसके नहीं दे रही है. साथ ही उसका अन्य पुरुषों के साथ संबंध भी था . इसकी वजह से इन्होंने यह कदम उठाया आगे भानु प्रताप सिंह ने बताया कि माला देवी को पहले इन लोगों ने जमीन दिखाने के बहाने वैसे जगह बुलाया जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था और फिर माला देवी के पति ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना में मृतका के पति समेत उसके पूर्व के प्रेमी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है

