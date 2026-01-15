scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पति और एक्स बॉयफ्रेंड ने मिलकर महिला को मार डाला... जमीन के पैसे हड़पने के लिए रची साजिश

पटना के जानीपुर में हुए महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जहानाबाद की रहने वाली माला देवी की हत्या उसके पति ने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर की थी. जमीन के पैसों और अवैध संबंधों के शक में दोनों ने महिला को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर गोली मार दी. दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं.

Advertisement
X
पति और एक्स बॉयफ्रेंड ने मिलकर महिला को मार डाला (Photo: itg)
पति और एक्स बॉयफ्रेंड ने मिलकर महिला को मार डाला (Photo: itg)

आपने अक्सर सुना होगा कि अवैध रिश्तों में पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के बीच कत्ल की वारदातें सामने आती हैं, लेकिन पटना के जानीपुर से जो सच्चाई सामने आई है, उसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक महिला की हत्या का आरोप न सिर्फ उसके पति पर लगा, बल्कि साजिश में उसका पूर्व प्रेमी भी शामिल निकला. भरोसे, रिश्तों और कानून- तीनों को झकझोर देने वाली यह कहानी एक ऐसे कत्ल की है, जहां अपनों ने ही मिलकर मौत का खेल रच दिया.

बहाने से बुलाया और मार दी गोली

बिहार में पटना के जानीपुर स्थित गाजाचक मोहम्मदपुर गांव में पिछले दो दिन पूर्व जहानाबाद जिले की रहने वाली माला देवी को उसके ही पति और पूर्व प्रेमी ने जमीन दिखाने के नाम पर बुलाया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में छोड़ फरार हो गए. नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है.

सम्बंधित ख़बरें

40 साल के शादीशुदा शख्स की शॉकिंग लव स्टोरी. (Photo: Representational)
एक लड़की और तीन बॉयफ्रेंड... एक ने जहर खाकर कर ली खुदकुशी, सामने आई ये वजह
आरोपी युवती ने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट की थी 25 लाख की कार. (Photo: Screengrab)
बॉयफ्रेंड को गिफ्ट की 25 लाख की कार… चोरी में फंसी आरटीओ की भतीजी की कहानी
greater noida girl killed bf
गीला तौलिया बना मौत की वजह... लिव-इन पार्टनर ने कर दिया साउथ कोरियन बॉयफ्रेंड का मर्डर
पटना में डायन कहकर महिला की हत्या. (File Photo: ITG)
32 साल की महिला को डायन कहकर मार डाला... बिहार के पटना में खौफनाक वारदात
यात्रियों ने कूदकर और खिड़कियों के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई. (Photo: ITG)
रांची: यात्रियों से भरी बस में उपद्रवियों ने लगाई आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान

पत्नी के पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश

भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पटना के जानीपुर मे दो दिन पूर्व जहानाबाद निवासी माला देवी नाम के एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की गुत्थी को हम लोगों ने सुलझा लिया है. इस घटना में मृत महिला माला देवी के पति ने माला के ही पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची थी.

Advertisement

अन्य पुरुषों के साथ थे संबंध

दरअसल, मृतका के पति को ऐसे लगता था कि माला जमीन बिक्री का पूरा पैसा उसके नहीं दे रही है. साथ ही उसका अन्य पुरुषों के साथ संबंध भी था . इसकी वजह से इन्होंने यह कदम उठाया आगे भानु प्रताप सिंह ने बताया कि माला देवी को पहले इन लोगों ने जमीन दिखाने के बहाने वैसे जगह बुलाया जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था और फिर माला देवी के पति ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना में मृतका के पति समेत उसके पूर्व के प्रेमी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है

 

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement