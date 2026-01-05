पटना: कपड़े चुराने के शक में मॉल में युवक की बेरहमी से पिटाई, दो आरोपी गिरफ्तार

बिहार की राजधानी पटना में युवक की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं. 54 सेकंड के इस वीडियो में युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है, जबकि पिटाई करने वाला एक व्यक्ति ब्लेजर पहने हुए उसे थप्पड़ मारता, गालियां देता और धमकियां देता सुनाई देता है.

वीडियो में वह यह भी कहता है, 'सम्राट चौधरी के यहां रहते हो? और खुद को 'एंटी बीजेपी' बताता है. यहां तक कि युवक को नाखून उखाड़ने की धमकी भी दी जाती है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो पटना के कंकड़बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट का है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पटना पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की. जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

कंकड़बाग मॉल में युवक से मारपीट

पटना सिटी (ईस्ट) के एसपी परिचय कुमार ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 31 दिसंबर की रात कंकड़बाग थाना क्षेत्र में हुई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में दिख रहे पिटाई करने वाले किसी भी तरह से पुलिसकर्मी नहीं हैं. पिटाई करने वालों में एक विशाल मेगा मार्ट का फ्लोर मैनेजर और दूसरा वहां काम करने वाला सफाईकर्मी है.

एसपी परिचय कुमार के अनुसार, पिटाई का शिकार हुआ युवक विशाल मेगा मार्ट से कपड़ा चोरी करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान दोनों कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कानून को अपने हाथ में लेते हुए उसकी पिटाई कर दी. इस मामले में कंकड़बाग थाना में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

फ्लोर मैनेजर और सफाईकर्मी ने की थी पिटाई

पुलिस ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है. चोरी के आरोप में भी किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना अपराध है. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर भीड़ द्वारा सजा देने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सीधे पुलिस को दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

