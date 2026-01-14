scorecardresearch
 
बेटी और नाती के सामने ससुर ने की थी दामाद की हत्या, लव मैरिज से बैखलाया था परिवार

मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया था. आरोप है बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने कथित तौर पर अपने ही दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी . मृतक के ससुर और मामा ससुर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है.

बेटी और नाती के सामने ससुर ने की थी दामाद की हत्या (Photo: itg)
बेटी और नाती के सामने ससुर ने की थी दामाद की हत्या (Photo: itg)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हाल में ऑनर किलिंग की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी. यहां एक युवक को कुछ लोगों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी. मामले में अब पुलिस ने मृतक के ससुर और मामा ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने बनघरा गांव में बेटी और 8 महीने के नाती के सामने दामाद को गोली मार दी थी. युवक को सिर्फ इसलिए जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी . 

11 जनवरी 2026 रविवार की देर रात बनघरा गांव में आयुष कुमार उर्फ जयराम कुमार की हत्या हुई थी . घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी-01, सिवाईपट्टी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और और जरूरी सबूट जुटाए . मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 10/26 दर्ज किया गया .

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी-01 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें सिवाईपट्टी थाना पुलिस और जिला आसूचना इकाई को शामिल किया गया. टीम ने मानवीय और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर लगातार छापेमारी शुरू की .

इसी क्रम में 12 जनवरी को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मृतक के ससुर प्रेम कुमार, निवासी बनघरा, वार्ड संख्या-02, थाना सिवाईपट्टी और  मामा  ससुर अभिषेक कुमार उर्फ हंसलाल कुमार, निवासी मीनापुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है . 

डीएसपी आलय वत्स ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक आयुष कुमार ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अपने गांव की ही एक लड़की से प्रेम विवाह किया था. इस विवाह से ससुराल पक्ष नाराज था . इसी को लेकर पूर्व में सिवाईपट्टी थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी. प्रेम विवाह को लेकर लगातार पारिवारिक विरोध और विवाद चल रहा था, जिसके चलते ससुर और पत्नी के मामा ने मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया .

पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे भी बरामद किए हैं. गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने अपने बयान में हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है . वहीं, पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है . पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

 

 

