बिहार: बांग्लादेशी होने के शक में राजमिस्त्री की बेरहमी से पिटाई, वायरल वीडियो बाद केस दर्ज

बिहार के मधुबनी जिले में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां केवल संदेह के आधार पर एक मजदूर की बेरहमी से पिटाई कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है.

मधुबनी में मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo: Screengrab)
बिहार के मधुबनी जिले से मॉब लिंचिंग जैसी कोशिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दो युवकों ने एक शख्स को अवैध 'बांग्लादेशी' घुसपैठिया समझकर उसके साथ ना केवल बुरा बर्ताव किया बल्कि बुरी तरह से पीटा भी.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई है. पुलिस ने एक्श लेते हुए आरोपी युवकों की पहचान कर केस दर्ज कर लिया है.

मधुबनी के पुलिस अधीक्षक (SP) योगेंद्र कुमार ने पीटीआई को बताया कि सोशल मीडिया सेल द्वारा वीडियो की जांच करने पर पता चला कि यह घटना राजनगर थाना क्षेत्र के चकदा गांव की है. जांच में पाया गया कि जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है, वह कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि बिहार के ही सुपौल जिले के बीरपुर का निवासी है. वह पेशे से राजमिस्त्री है और यहां मजदूरी का काम करता है.

यह भी पढ़ें: फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा दीपू दास मॉब लिंचिंग केस... बांग्लादेशी अंतरिम सरकार ने ली परिवार की जिम्मेदारी

पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों युवकों की पहचान कर ली है, जो राजनगर के ही स्थानीय निवासी हैं. इनके खिलाफ 'हत्या के प्रयास' (Attempt to Murder) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

