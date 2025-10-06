मैथिली ठाकुर लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव, इस सीट से टिकट देगी बीजेपी?

बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब राजनीति में कदम रख सकती हैं. बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है. दरभंगा की अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

मैथिली ठाकुर ने हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकती हैं.

मैथिली ठाकुर लड़ सकती हैं चुनाव

बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने 5 अक्टूबर को अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर मैथिली ठाकुर के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं.''

इस पोस्ट के बाद से ही मैथिली ठाकुर के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस संभावना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि मैथिली ठाकुर या बीजेपी की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है.

बीजेपी के नेताओं से मिली मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर मूल रूप से दरभंगा की रहने वाली हैं और लोक संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी हैं. वो मिथिला संस्कृति और भाषा को लेकर हमेशा सक्रिय रही हैं. अब देखना होगा कि क्या वे राजनीति के मंच पर भी अपनी नई पारी की शुरुआत करती हैं.

