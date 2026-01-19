scorecardresearch
 
महिलाओं ने स्कूल में घुसकर टीचर को चप्पलों के पीटा, 5वीं की छात्रा से की थी छेड़छाड़

मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. आरोप सामने आते ही आक्रोशित महिलाओं ने स्कूल परिसर में ही आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिलाओं ने स्कूल में घुसकर टीचर को चप्पलों के पीटा (Photo: itg)
महिलाओं ने स्कूल में घुसकर टीचर को चप्पलों के पीटा (Photo: itg)

बिहार के मधुबनी जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. खजौली थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेलाकोठी में पदस्थ एक सरकारी शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है. आरोप सामने आते ही ग्रामीणों, खासकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल परिसर में ही आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

मिली जानकारी के अनुसार, विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा पांच की एक नाबालिग छात्रा ने शिक्षक मो. असगर अली पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया. छात्रा ने जब इस शर्मनाक हरकत की जानकारी अपने परिजनों को दी तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण, विशेष रूप से महिलाएं, स्कूल परिसर पहुंच गईं और आरोपी शिक्षक को घेर लिया.

आरोप है कि गुस्साए परिजनों और महिलाओं ने शिक्षक की हरकतों को लेकर उसकी जमकर फटकार लगाई और फिर चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी. स्कूल परिसर में ही हुई इस घटना से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए.

परिजनों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए खजौली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले की जांच पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है. छात्राओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और विद्यालय से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

