बांग्लादेशी बताकर की मॉब लिंचिंग… भीड़ ने पहले घेरा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बिहार में झकझोर देने वाली वारदात

बिहार के मधुबनी में झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. सुपौल से मजदूरी करने आए एक युवक को कुछ लोगों ने बांग्लादेशी होने के शक में घेरकर बेरहमी से पीट दिया. इस मॉब लिंचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है. गंभीर रूप से घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है.पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिहार के युवक के साथ मॉब लिंचिंग. (Photo: Screengrab)
बिहार के मधुबनी से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. सुपौल के रहने वाले एक मजदूर के साथ बांग्लादेशी होने के शक में कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट कर दी. इस मॉब लिंचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसका इलाज अस्पताल में जारी है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह इलाके की है. पीड़ित की पहचान सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी मुर्शीद आलम के रूप में हुई है. मुर्शीद आलम मजदूरी के सिलसिले में मधुबनी पहुंचा था. यहीं काम कर रहा था.

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह रात के समय दुकान से सामान लेने निकला था, तभी अचानक कुछ लोगों ने उसे घेर लिया. आरोप है कि हमलावरों ने उसे बांग्लादेशी कहकर गालियां दीं और मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित के अनुसार, करीब 15 से 20 युवकों की भीड़ ने उसे दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर अधमरी हालत में छोड़ दिया और फरार हो गए.

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में मुर्शीद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. राजनगर थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. 

पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.

