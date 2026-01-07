scorecardresearch
 
बिहार: प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने दफ्तर में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, एक दूसरे को लात-घूंसों से पीटा- VIDEO

बिहार के मधुबनी में कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को लात-घूसों से पीट दिया. इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है.

समीक्षा बैठक में भिड़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता. (Photo: Screengrab)
बिहार के मधुबनी जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दो गुट प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के सामने आपस में भिड़ गया और एक दूसरे की पिटाई कर दी. मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ग्रुप एक दूसरे की पिटाई करने लगे.

वहीं मौके पर मौजूद अन्य नेताओं ने दोनों ग्रुपों को रोकने की कोशिश भी की. बावजूद इसके ग्रुप नहीं माना और एक दूसरे की लात-घूंसे से पिटाई करता रहा. जिससे कांग्रेस दफ्तर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. दरअसल मधुबनी में कांग्रेस दफ्तर में विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार को लेकर पार्टी की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी.

यह भी पढ़ें: बिहार कांग्रेस में बगावत पर भारी पड़ा अनुशासन, 6 नेता पार्टी से बाहर और 36 बागियों को नोटिस

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान भी मौजूद थे. इसी दौरान कार्यकर्ताओं का दो गुट आपस में भिड़ गया. मारपीट की वजह से पार्टी कार्यालय में जरूरी मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हो सकी. 

मारपीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का आया बयान

पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने बयान भी जारी किया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि अगर कोई भी दिक्कत पार्टी के अंदर है तो इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को देनी चाहिए, न की आपस में मारपीट करनी चाहिए.

शकील अहमद खान ने आगे कहा कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो क्या हम लड़ जाएं. ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि पार्टी की बदनामी होती है. अगर पार्टी में मतभेद है तो लोगों को मिलकर उसे सुलझाना चाहिए. 

(इनपुट- अमित रंजन)

