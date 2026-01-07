बिहार: प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने दफ्तर में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, एक दूसरे को लात-घूंसों से पीटा- VIDEO

बिहार के मधुबनी जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दो गुट प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के सामने आपस में भिड़ गया और एक दूसरे की पिटाई कर दी. मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ग्रुप एक दूसरे की पिटाई करने लगे.

वहीं मौके पर मौजूद अन्य नेताओं ने दोनों ग्रुपों को रोकने की कोशिश भी की. बावजूद इसके ग्रुप नहीं माना और एक दूसरे की लात-घूंसे से पिटाई करता रहा. जिससे कांग्रेस दफ्तर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. दरअसल मधुबनी में कांग्रेस दफ्तर में विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार को लेकर पार्टी की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी.

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान भी मौजूद थे. इसी दौरान कार्यकर्ताओं का दो गुट आपस में भिड़ गया. मारपीट की वजह से पार्टी कार्यालय में जरूरी मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हो सकी.

मारपीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का आया बयान

पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने बयान भी जारी किया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि अगर कोई भी दिक्कत पार्टी के अंदर है तो इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को देनी चाहिए, न की आपस में मारपीट करनी चाहिए.

शकील अहमद खान ने आगे कहा कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो क्या हम लड़ जाएं. ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि पार्टी की बदनामी होती है. अगर पार्टी में मतभेद है तो लोगों को मिलकर उसे सुलझाना चाहिए.

(इनपुट- अमित रंजन)

