लालू की लाडली रोहिणी की कहानी... पिता को किडनी देकर दिया था जीवनदान, अब परिवार को ही छोड़ा

बिहार चुनाव 2025 में RJD की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी. उन्होंने यह कदम संजय यादव और रमीज की सलाह पर उठाया. रोहिणी पहले अपने पिता को किडनी देने और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा में रही हैं. उनके पास 36.6 करोड़ की संपत्ति है और वे मेडिसिन में डिग्रीधारी हैं. वर्तमान में वह पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं.

बिहार में चुनाव में RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ लिया है. (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की करारी हार के बाद पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा फैसला लेते हुए राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है. शनिवार को रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वे संजय यादव और रमीज की सलाह पर यह कदम उठा रही हैं और 'सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हैं.'

यह फैसला ऐसे समय आया है जब महागठबंधन को NDA के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी महज 25 सीटें ही जीत सकी. इससे पहले लालू यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पार्टी और परिवार से निष्कासित कर चुके हैं. निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने ‘टीम तेज प्रताप यादव’ के नाम से नया राजनीतिक मंच बनाया और आगे चलकर जनशक्ति जनता दल की स्थापना की. उनकी पार्टी ने इस बार सभी सीटों पर बुरी तरह हार का सामना किया और तेज प्रताप खुद भी महुआ सीट हार गए, जिसे उन्होंने 2015 में जीता था.

कौन हैं रोहिणी आचार्य?
रोहिणी तब चर्चा में आईं थीं जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर उनकी जान बचाई थी. रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को पांच दिसंबर 2022 को किडनी दान की थी. यह ट्रांसप्लांट सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में सफलतापूर्वक हुआ था. इसके बाद उनकी देशभर में जमकर तारीफ हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

RJD ने 143 सीटों पर लड़ा था चुनाव. (File Photo: ITG)
RJD को BJP और JDU से ज्यादा वोट शेयर मिला, लेकिन सीटें कम, जानिए क्यों 
tej pratap sanjay yadav rohini yadav
पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी ने छोड़ा परिवार... कौन हैं संजय यादव जिनकी वजह से लालू परिवार में रार 
bihar assembly
बिहार: नई विधानसभा में आधे से ज्यादा विधायक दागी 
Bihar election result 2025: RJD leader Tejashwi Yadav.
तेजस्वी को बहुत चुभेगी 31 सीटों की हार, 2020 में 10 हजार वोट के मार्जिन से मिली थी जीत 
Rohini Acharya announces quitting politics and breaks ties with family
चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में फूट, बेटी रोहिणी ने तोड़ा नाता  
सिंगापुर में रहती हैं लालू की बेटी
रोहिणी पांच साल पहले से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. वह सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती हैं. रोहिणी  ने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन वह भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से 13 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गई थीं.

रोहिणी आचार्य के पास 36.6 करोड़ की संपत्ति 
ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, तब रोहिणी ने 36.6 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया था. चुनावी हलफनामे के अनुसार, रोहिणी आचार्य शिक्षित पेशेवर हैं और उन्होंने अपना पेशा सामाजिक सेवा बताया है. हलफनामे में रोहिणी ने कुल 36.6 करोड़ की संपत्ति और 1.3 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित की थी.

उन्होंने अपनी वार्षिक आय 6.8 करोड़ रुपये दर्ज की है. खास बात यह है कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है. 45 साल की रोहिणी आचार्य ने मेडिसिन में डिग्री हासिल की है और शादी के बाद विदेश चली गईं. 

पटना में हुआ रोहिणी का जन्म?
रोहिणी का जन्म 1979 में पटना में हुआ था. उन्होंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से MBBS किया है. रोहिणी लालू यादव की सात बेटियों और दो बेटों में दूसरे नंबर पर आती हैं. रोहिणी अपने तीन बच्चों और पति के साथ सिंगापुर में रहती हैं.

