बिस्कुट के बहाने उठा ले गए दरिंदे, 5 साल की मासूम का रेप और मर्डर कर फेंका, ड्रोन से मिली लाश

बिहार के खगड़िया जिले में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बच्ची एक दिन से लापता थी, जिसका शव ड्रोन की मदद से सरसों के खेत से बरामद किया गया. परिजनों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, पुलिस जांच में जुटी है.

बिस्कुट के बहाने उठा ले गए दरिंदे, मासूम का रेप और मर्डर कर फेंका (Photo: representational image)
बिहार के खगड़िया में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. यहां कुछ दरिंदो ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. फिर शिनाख्त मिटाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने ड्रोन की मदद से लापता बच्ची का शव सरसों के खेत से बरामद किया है. परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या होने का दावा किया है.घटना जिले के गंगौर सहायक थाना इलाके की है. 

बताया जाता है कि बच्ची एक दिन से लापता थी. बुधवार को उसका शव सरसों के खेत से बरामद हुआ है. बच्ची के शरीर पर जख्म का निशान हैं. हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है. इधर बच्ची के परिजनों की माने तो मासूम घर से लापता हो गई थी. काफी खोजबीन की गई तो घर से लगभग 5 सौ मीटर दूर सरसों के खेत से बच्ची का शव मिला.

परिजनों का दावा है कि बिस्कुट खिलाने के बहाने कुछ दरिंदे उसे घर से ले गए थे. उन्होंने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर शिनाख्त मिटाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.गंगौर थानाध्यक्ष श्याम सुंदर पासवान ने कहा कि घरवालों का दावा सच हो सकता है, अभी जांच जारी है. ड्रोन कैमरे की मदद से बच्ची का शव बरामद किया गया है.
 

