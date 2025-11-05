पटना में महाजाम! अटल पथ से मरीन ड्राइव तक लगी वाहनों की लंबी कतार, घंटों फंसे रहे श्रद्धालु

बिहार की राजधानी पटना की सड़कें बुधवार को जाम से जूझती नजर आईं. अटल पथ से लेकर मरीन ड्राइव तक, राजधानी की हर सड़क पर जाम लग गया. जाम ऐसा, कि वाहनों की कौन कहे पैदल चलना तक दुभर हो गया. कुछ सौ मीटर की दूरी तय करने में भी लोगों को घंटों लग गए, जहां तक पहुंचने में अमूमन चंद मिनट लगते हैं.

हालात ऐसे बने कि कई-कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान कर लौट रहे श्रद्धालु घंटों जाम से जूझते रहे. दरअसल, बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा थी. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए पटना के घाटों पर स्नानार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा.

सड़कों पर सुबह से ही इतनी गाड़ियां उतर आईं, कि राजधानी के कई इलाकों में भीषण जाम की स्थिति बन गई. सबसे खराब स्थिति दीघा अटल पथ और मरीन ड्राइव का है, जहां हजारों गाड़ियां घंटों फंसी रहीं. पटना के दीघा, अटल पथ, मरीन ड्राइव और एम्स-दीघा रोड पर बुधवार को भीषण जाम लग गया.

यह भी पढ़ें: कार्तिक पूर्णिमा पर मिर्जापुर के चुनार में भीषण हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते 6 श्रद्धालु ट्रेन से कटे

कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर सुबह से ही लोगों की भीड़ घाटों की ओर उमड़ी, लेकिन वापस लौटते वक्त सड़कों पर अफरातफरी की स्थिति बन गई. कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. कहा तो यह तक गया कि वाहनों की कतार करीब 10 किलोमीटर लंबी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Kartik Purnima 2025: हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म! जानें सभी धर्मों में कार्तिक पूर्णिमा का क्या है महत्व

राजधानी के कई इलाके घंटों जाम की चपेट में रहे. वाहन रेंग-रेंग कर आगे बढ़ रहे थे. वहीं, कई जगह एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई. गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं में जाम और अव्यवस्था को लेकर रोष नजर आया. पटना का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया. पुलिस प्रशासन भी जाम खोलने में नाकाम नजर आया.

(शुभम निराला की रिपोर्ट)

---- समाप्त ----