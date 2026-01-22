बिहार के हाजीपुर में हाइवा ने बाइक सवार को कुचला, युवक की दर्दनाक मौत

बिहार के हाजीपुर-महनार सड़क पर मंगलवार की सुबह उस वक्त चीख-पुकार मच गई जब तेज रफ्तार हाइवा ने एक युवक की जिंदगी चंद सेकंड में खत्म कर दी. नाइट ड्यूटी से घर लौट रहे 22 साल के युवक को ट्रक ने पहले कुचला और फिर अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में जा घुसा. अगर दुकानदारों ने समय रहते भागकर जान न बचाई होती, तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था.

हाजीपुर-महनार सड़क पर दर्दनाक हादसा

हादसा उस वक्त हुआ, जब तेज रफ्तार बालू लदी हाइवा ने युवक की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और हाइवा का चक्का उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

मृतक की पहचान 22 साल के संजीत कुमार के रूप में हुई है, जो प्रमोद सिंह के पुत्र थे. संजीत हाजीपुर स्थित चोकर मिल में नाइट ड्यूटी करते थे और सुबह अपने घर लौट रहे थे. घटना मधुरापुर महिला दूध सेंटर से आगे मोड़ के पास हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद हाइवा चालक घबरा गया और चलती गाड़ी से कूदकर भागने लगा. हालांकि ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. चालक के कूदने के बाद अनियंत्रित हाइवा लगभग 100 मीटर तक आगे बढ़ती रही और अंततः सड़क से करीब 20 फीट नीचे उतरकर एक चाय दुकान में जा घुसी.

टक्कर के बाद चाय दुकान में घुसी हाइवा

हादसे के वक्त चाय दुकान पर कई लोग मौजूद थे. गनीमत रही कि शोर मचते ही लोग इधर-उधर भाग गए और किसी की जान नहीं गई. लेकिन दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बाहर खड़ी साइकिलें, मोटरसाइकिलें और कुर्सियां भी ट्रक की चपेट में आकर टूट गईं.

घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाजीपुर-महनार सड़क को जाम कर दिया. लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन संवेदक द्वारा न तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही डायवर्सन की व्यवस्था की गई है. इसी लापरवाही के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं. सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यहां तक कि एंबुलेंस को भी रास्ता बदलकर जाना पड़ा.

