scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार के हाजीपुर में हाइवा ने बाइक सवार को कुचला, युवक की दर्दनाक मौत

हाजीपुर में तेज रफ्तार हाइवा की टक्कर से 22 साल के बाइक सवार संजीत कुमार की मौत हो गई. टक्कर के बाद ट्रक चाय दुकान में घुस गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया. पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है.

Advertisement
X
हाइवा ने ली युवक की जान (Photo: Screengrab)
हाइवा ने ली युवक की जान (Photo: Screengrab)

बिहार के हाजीपुर-महनार सड़क पर मंगलवार की सुबह उस वक्त चीख-पुकार मच गई जब तेज रफ्तार हाइवा ने एक युवक की जिंदगी चंद सेकंड में खत्म कर दी. नाइट ड्यूटी से घर लौट रहे 22 साल के युवक को ट्रक ने पहले कुचला और फिर अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में जा घुसा. अगर दुकानदारों ने समय रहते भागकर जान न बचाई होती, तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था.

हाजीपुर-महनार सड़क पर दर्दनाक हादसा

हादसा उस वक्त हुआ, जब तेज रफ्तार बालू लदी हाइवा ने युवक की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और हाइवा का चक्का उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

CM Nitish Kumar
'अरे महिला सब काहे भाग रहीं...', मंच पर भाषण रोक ऐसा क्यों बोले नीतीश कुमार
Patna NEET student death case
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पुलिस के दावे की पोल, ऐसे उलझी NEET छात्रा की डेथ मिस्ट्री
The new Bill seeks to simplify India’s direct tax system, reduce statutory sections, and introduce a unified “tax year” in place of the assessment year.
अरुणाचल को हरियाणा से 29 गुना ज्यादा पैसा क्यों? जान‍िए भारत के टैक्स बंटवारे की पूरी कहानी
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई गई, अब मिलेगा Y प्लस सिक्योरिटी कवर
Firing over money transaction in online gaming vaishali
वैशाली में पैसों के लेनदेन को लेकर फायरिंग

मृतक की पहचान 22 साल के संजीत कुमार के रूप में हुई है, जो प्रमोद सिंह के पुत्र थे. संजीत हाजीपुर स्थित चोकर मिल में नाइट ड्यूटी करते थे और सुबह अपने घर लौट रहे थे. घटना मधुरापुर महिला दूध सेंटर से आगे मोड़ के पास हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद हाइवा चालक घबरा गया और चलती गाड़ी से कूदकर भागने लगा. हालांकि ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. चालक के कूदने के बाद अनियंत्रित हाइवा लगभग 100 मीटर तक आगे बढ़ती रही और अंततः सड़क से करीब 20 फीट नीचे उतरकर एक चाय दुकान में जा घुसी.

Advertisement

टक्कर के बाद चाय दुकान में घुसी हाइवा

हादसे के वक्त चाय दुकान पर कई लोग मौजूद थे. गनीमत रही कि शोर मचते ही लोग इधर-उधर भाग गए और किसी की जान नहीं गई. लेकिन दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बाहर खड़ी साइकिलें, मोटरसाइकिलें और कुर्सियां भी ट्रक की चपेट में आकर टूट गईं.

घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाजीपुर-महनार सड़क को जाम कर दिया. लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन संवेदक द्वारा न तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही डायवर्सन की व्यवस्था की गई है. इसी लापरवाही के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं. सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यहां तक कि एंबुलेंस को भी रास्ता बदलकर जाना पड़ा.

 

---- समाप्त ----
इनपुट - विकास कुमार
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement