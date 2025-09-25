गया: Reel बनाने के चक्कर में 9 स्कूली छात्र नदी में डूबे, 5 की मौत, 4 की हालत गंभीर

गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के केनी पुल के पास गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. स्कूल से लौट रहे 9 छात्र रील बनाने के दौरान नदी में नहाने लगे. इसी दौरान गहराई में जाने से सभी डूबने लगे. उन्हें चिल्लाता देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला.

घटना के बाद सभी छात्रों को बेलागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. जहां इलाज के दौरान 5 छात्रों की मौत हो गई. दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. बाकी दो लड़के बेलागंज पीएचसी में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है.

रील बनाने के चक्कर में नदी में डूबे

निमचक बथानी अनुमंडल के एसडीएम केशव आनंद ने बताया कि अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के सहयोग से 6 छात्रों की पहचान हो पाई है. मृत और घायल छात्रों में तौसीफ, जासिफ, साहिल, जैम, सूफियान और साजिद शामिल हैं. बाकी तीन लड़कों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी छात्र स्कूल से लौटने के बाद नदी किनारे पहुंचे थे और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए नदी में उतर गए. तभी यह हादसा हो गया. प्रशासन ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है.

5 लड़कों की अस्पताल में हुई मौत

गांव में इस घटना के बाद मातम पसर गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे खतरनाक स्टंट से बचें ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो.

