दरभंगा: चलती स्कूल वैन से गिरा 10 साल का मासूम, मौके पर मौत, स्कूल की चुप्पी पर फूटा लोगों का गुस्सा

दरभंगा में अमन एकेडमी की चलती स्कूल वैन से गिरने से 10 वर्षीय छात्र समर की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन की चुप्पी से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया और एक वैन में तोड़फोड़ की. मामले में डीएम के आदेश पर परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों की जांच शुरू कर दी है.

मृतक छात्र की फाइल फोटो.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)

बिहार के दरभंगा में एक निजी स्कूल की चलती स्कुल वैन से दस वर्षीय छात्र समर सड़क पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल अमन एकेडमी पहुंचकर नाराजगी जताई. स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई मानवीय पहल नहीं दिखाई गई, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल के पास खड़ी दूसरी स्कुल वैन में तोड़फोड़ कर दी.

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लोगों को शांत किया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. मृतक के परिवार ने स्कूल प्रबंधन और वैन की सुरक्षा को लेकर कई आरोप लगाए हैं. मीडिया में खबर सामने आने के बाद दरभंगा जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए.

स्कूल वैन और जांच प्रक्रिया

घटना के बाद बुधवार को स्कूल बंद था, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश पर जिला परिवहन के अधिकारी स्थानीय थाना और पुलिस के साथ अमन एकेडमी पहुंचे. जिला परिवहन अधिकारी रवि कुमार आर्य ने सभी स्कुल वाहनों की जांच की, उनके कागजात मांगे और वैन के भीतर सुरक्षा सुविधाओं का निरीक्षण किया. स्कूल प्रबंधन की ओर से केवल एक-दो कर्मचारी मौके पर आए, लेकिन वे परिवहन विभाग के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

अधिकारीयों ने सख्ती दिखाते हुए सभी जिम्मेदारों को मौके पर बुलाने के आदेश दिए. रवि कुमार आर्य ने कहा कि जांच जारी है और सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे की सुरक्षा खतरे में न आए.

परिवार और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

मृतक समर के पिता मोहम्मद चमन ने स्पष्ट किया कि हादसे की मुख्य वजह स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है. उन्होंने बताया कि कई बार स्कूल को खराब वाहन और अधिक बच्चों को वैन में बिठाने की शिकायत की थी, लेकिन स्कूल ने कोई ध्यान नहीं दिया. अब उनका बेटा लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वे अन्य बच्चों की सुरक्षा और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

स्थानीय निवासी मोहम्मद जशीम ने बताया कि वे और अन्य लोग बच्चे को अस्पताल ले गए, लेकिन समर की मौत हो चुकी थी. इसके अलावा, स्कूल वैन में मौजूद अन्य बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया. जशीम ने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई मदद नहीं मिली और घटना के बाद भी कोई पहल नहीं हुई.

जांच और आगे की कार्रवाई

जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सभी स्कुल वाहनों की जांच की जा रही है और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मृतक के पिता और स्थानीय लोग स्कूल को पैसे कमाने का साधन मानते हुए सख्त कदम चाहते हैं. उनका कहना है कि समझौता या मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो.

यह घटना स्कूल सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी बन गई है और प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.

