'मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश चेहरा हैं, और..', तेजस्वी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार

बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बताया है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश ही एनडीए के नेता हैं. वहीं, तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तंज कसते हुए पूछा कि उनके गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo: ITG)
बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही चेहरा हैं. 

बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से एनडीए के नेता हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है. रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को चट्टान जैसी मजबूत बताया.

बीजेपी ने साफ किया मुख्यमंत्री पद का चेहरा

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बिहार को नया विजन देने का दावा कर रहे हैं, वे खुद 420 के आरोपी हैं. आरजेडी को उन्होंने भ्रष्टाचार की पाठशाला बताया और कहा कि लालू यादव का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है.

वक्फ कानून को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कानून संसद द्वारा पारित है और इसे फाड़ना संविधान और संसद दोनों के खिलाफ है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया.

तेजस्वी यादव ने एनडीए पर सवाल उठाए

इधर, महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जा चुके तेजस्वी यादव ने एनडीए पर सवाल उठाया है. तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा साफ है, लेकिन एनडीए की तरफ से अब तक कोई घोषणा नहीं हुई. उन्होंने पूछा कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा.

