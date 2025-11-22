सासाराम में जिस उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई, उसके काउंटिंग एजेंट थे दीपक प्रकाश... अब नीतीश सरकार में बन गए मंत्री

बिहार की राजनीति में इस बार सिर्फ सीटों का फेरबदल ही नहीं, बल्कि कई रोचक कहानियां भी सामने आ रही हैं. नीतीश कुमार की कैबिनेट में RLM कोटे से मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश को लेकर एक दिलचस्प मामला सामने आया है. दीपक इस चुनाव में सासाराम विधानसभा सीट पर एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट बने थे, जिसकी जमानत तक जब्त हो गई और कुल 327 वोट मिले.

और पढ़ें

दीपक प्रकाश सासाराम विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामायण पासवान के लिए काउंटिंग एजेंट बने थे. नतीजे आए तो रामायण पासवान को सिर्फ 327 वोट हासिल हुए और उनकी जमानत जब्त हो गई. हालांकि, दीपक की मां स्नेहलता इसी सीट से राष्ट्रीय लोकमत (RLM) के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन गईं.

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक

हाल ही में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और RLM कोटे से दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली. दीपक को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है. दीपक, RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. इस चुनाव में दीपक खासे सक्रिय रहे हैं.

निर्दलीय उम्मीदवार के एजेंट बने थे दीपक

दिलचस्प यह है कि जहां एक ओर दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता कुशवाहा इसी सीट से चुनाव मैदान में थीं, वहीं स्वयं दीपक प्रकाश अपनी मां की काउंटिंग टीम में शामिल होने के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान के RO बने थे.

Advertisement

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, मतगणना के दौरान दीपक प्रकाश की भूमिका एक निर्दलीय प्रत्याशी के अभिकर्ता की थी. चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में भी यह दर्ज है कि वे रामायण पासवान के काउंटिंग RO के रूप में तैनात थे.

निर्दलीय उम्मीदवार को मिले 327 वोट

निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान को इस चुनाव में सिर्फ 327 वोट मिले. इतनी कम संख्या के चलते उनकी जमानत भी जब्त हो गई. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दीपक जिस उम्मीदवार के काउंटिंग RO थे, वो चुनाव में पिछड़ गए और दीपक खुद बाद में मंत्री पद तक पहुंच गए.

चुनावी दस्तावेजों में मौजूद यह जानकारी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है. दीपक ने शनिवार को मंत्रालय जाकर पंचायती राज मंत्री के तौर पर पद्भार संभाल लिया है.

फिलहाल, बिहार की राजनीति में यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि काउंटिंग RO का काम बेहद संवेदनशील होता है. किसी उम्मीदवार के वोटों की निगरानी से लेकर मतगणना के समय टेबल पर मौजूद रहने तक यह चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है.

---- समाप्त ----