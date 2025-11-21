scorecardresearch
 

Feedback

मां जीती चुनाव, आप कैसे बने मंत्री? सवाल पर उपेंद्र कुशवाह के बेटे बोले- इसका जवाब...

RLM ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर सभी को चौंकाया. MLA/MLC न होते हुए भी उन्हें पद मिला. दीपक प्रकाश राजनीति, युवाओं, रोजगार और शिक्षा पर काम करने की बात कहते हैं.

Advertisement
X
बिहार कैबिनेट में बिल्कुल नया चेहरा हैं दीपक प्रकाश (Photo: Screengrab)
बिहार कैबिनेट में बिल्कुल नया चेहरा हैं दीपक प्रकाश (Photo: Screengrab)

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने अपने चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को अपने कोटे से अकेले मंत्री पद के लिए नॉमिनेट करके सबको चौंका दिया, जबकि वह न तो MLA हैं और न ही MLC हैं. माना जा रहा है कि NDA सीट-शेयरिंग बातचीत के दौरान कुशवाहा निराश दिखे, जब उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए छह सीटें दी गईं. उन्हें खुश रखने के लिए, उन्हें एक MLC सीट भी देने का भरोसा दिया गया.

बिहार के नए मंत्रिमंडल में बिल्कुल नए चेहरे के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ ली है. मंत्री बनने के बाद आजतक ने दीपक से बातचीत की.

दीपक प्रकाश ने कहा, "मैं राजनीति में नया नहीं हूं. बचपन से राजनीति से काफी करीब से देखा, काम करते हुए देख रहे हैं. मैं खुद भी राजनीति में कामों का हिस्सा हूं.  मेरा नाम क्यों तय किया गया, ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे. शपथ से थोड़ी देर पहले ही मुझे भी पता चला कि मेरा नाम तय किया गया है."

सम्बंधित ख़बरें

Bihar Elections (PTI)
महिला वोटिंग हो या SIR… सब ढूंढते रह गए पैटर्न! डेटा ने उलट दी बिहार चुनाव की पूरी कहानी  
bihar result
बिहार नतीजों का ट्रेंड साफ, NDA के पास आईं भारी बढ़त वाली सीटें 
बिहार में फिर नीतीश कुमार, आएगी विकास की बहार? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल 
Bihar people give blessings to Modi ji and Nitish ji
'बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश...', बोले सम्राट चौधरी 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 21 नवंबर, शुक्रवार की अहम खबरें 

'युवाओं के लिए काम...'

लिबास से जुड़े सवाल पर दीपक ने कहा, "ये तो समय बताएगा कि क्या पहनेंगे लेकिन मैं जिसमें आरामदायक महसूस करता हूं वो पहन लेता हूं." 

उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर कहा, "युवाओं के लिए काम होना चाहिए. लोगों के मन के संदेह को दूर करने के लिए काम किया गया, नौकरी और रोजगार पर काम किया गया है. आने वाले पांच साल में भी नौकरी और रोजगार पर काम किया जाएगा. लगभग 30 लाख रोजगार का सृजन होना है. आधुनिक कोर्सेज को शामिल किया जा रहा है. हमारे राज्य के युवा अच्छा से अच्छा रोजगार पा सकेंगे."

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'कोई पूर्व सीएम का बेटा, कोई पूर्व मंत्री का भाई...', बिहार में NDA के 'परिवारवाद' पर RJD का काउंटर अटैक

दीपक प्रकाश ने खुद से जुड़े सवाल पर कहा, "मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, आईटी सेक्टर में चार साल काम किया हूं. पिछले चार से पांच सालों से मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूं. मैं युवाओं के लिए काम करना चाहता हूं. सौ बीमारियों का एक इलाज शिक्षा है, इसलिए मैं शिक्षा पर काम करना चाहता हूं."

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement