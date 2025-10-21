scorecardresearch
 

शराबबंदी वाले बिहार में 71 करोड़ से अधिक की नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त, चुनाव में बांटने की थी तैयारी

बिहार चुनाव के दौरान 71 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की गई हैं. निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य में 824 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात हैं, जो शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के अंदर करेंगे. नागरिक और राजनीतिक दल C-Vigil ऐप या ECINET प्लेटफॉर्म से मॉडल कोड उल्लंघन रिपोर्ट कर सकते हैं.

शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त (Photo: Representational)
बिहार में विधानसभा चुनावों के बीच 71 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की गई हैं. यह जानकारी मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने दी. बिहार 2016 से शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंधित सूखा राज्य है.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि 21 अक्टूबर तक विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कई प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के तहत कुल 71.32 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और अन्य मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं.

71 करोड़ रुपये कैश, शराब, ड्रग्स जब्त

आयोग ने 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की थी. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में 824 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं, ताकि चुनाव संबंधी शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के अंदर किया जा सके.

2016 से बिहार में शराबबंदी है

नागरिक और राजनीतिक दल मॉडल कोड उल्लंघन की शिकायतें C-Vigil मोबाइल एप या ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि इस तरह के समन्वित प्रयासों से चुनाव में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और अवैध गतिविधियों को रोका जा सकेगा.

