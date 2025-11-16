scorecardresearch
 

'गंदी गालियां दीं, मारने के लिए चप्पल उठाया...रोते हुए मां-बाप का घर छोड़ आई', लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी, संजय यादव और रमीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने तीनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उन्हें गंदी गालियां दीं, मारने के लिए चप्पल उठाया. उन्होंने कहा कि इसके बाद वह रोते हुए मां-बाप का घर छोड़ आईं.'

रोहिणी आचार्य. (File Photo: ITG)
बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार मुखर होकर अपनी आवाज उठा रही हैं. अब उन्होंने नया पोस्ट कर संजय यादव और रमीज पर 'गंदी गालियां दीं, मारने के लिए चप्पल उठाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने रोते हुए मां-बाप का घर छोड़ आईं.

वहीं, कल (15 नवंबर) को अचानक परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था. साथ ही रोहिणी ने इन सभी लोगों पर अपना मायका छोड़वाने का भी आरोप लगाया है. 

'मुझे जलील किया गया...'

रोहिणी ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक पोस्ट कर सबको स्तब्ध कर दिया. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, 'कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया... गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी...

'मेरा मायका छुड़वाया'

उन्होंने कहा, 'कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया...मुझे अनाथ बना दिया गया… आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो?.'

'मैंने किडनी देकर लिया टिकट'

एक अन्य एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपये लिए, टिकट लिया- तब लगवाई गंदी किडनी... सभी बेटी-बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे.'

'किसी घर में न हो मेरे जैसी बेटी'

रोहिणी ने कहा, 'सभी बहन-बेटियां अपना घर- परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें... मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली... अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया, जिसे आज गंदा बता दिया गया... आप सब मेरे जैसी गलती, कभी, न करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो?.'

रोहिणी का ये पोस्ट बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और नई सरकार गठन की सरगर्मी के बीच आया है. कल ही उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से अलग होने की घोषणा की थी, जिसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लग रही थीं.

वहीं, इस पूरे विवाद पर लालू या तेजस्वी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि क्या ये चुनावी हार का असर है या किसी पुराने पारिवारिक तनाव का विस्फोट.

---- समाप्त ----
