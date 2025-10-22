scorecardresearch
 

भागलपुर: I Love Mohammad फ्लेक्स लगाने से मचा बवाल, दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी

भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में I Love Mohammad फ्लेक्स लगाने के बाद साम्प्रदायिक तनाव फैल गया. शाम तक पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी की घटनाएं हुईं. कई लोग घायल हुए. मौके पर CAPF, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हालात संभालने में जुटे रहे. देर शाम तक स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी (Photo: Screengrab)
दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी (Photo: Screengrab)

भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके के करोड़ी बाजार में मंगलवार को I Love Mohammad फ्लेक्स लगाने को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी बढ़ते-बढ़ते विवाद में बदल गई. शाम तक दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई. इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर CAPF और स्थानीय पुलिस पहुंची.  काली पूजा महारानी समिति के सदस्य, एसएसपी हृदयकांत, सिटी एसपी शुभांक मिश्र और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित करने में जुट गए.

I Love Mohammad फ्लेक्स को लेकर हुआ विवाद 

पीड़ित महिला तारा देवी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व उन्हें और उनके परिवार को बेवजह परेशान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे अपने घर में शांतिपूर्वक पूजा की तैयारी कर रही थीं, तभी बाहर से पथराव शुरू हो गया.

सिटी एसपी शुभांक मिश्र ने बताया कि इलाके में तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से हालात अब नियंत्रण में हैं. उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है.

कहासुनी के बाद दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी 

भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि इलाके के हर हिस्से पर नजर रखी जा रही है. उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारी भी हुई है. वहीं, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन और वर्दी खान ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

(रिपोर्टर- राजीव सिद्धार्थ)

---- समाप्त ----
