स्कूल के क्लासरूम में घुसा सांप, बच्चों में मची चीख-पुकार... रेस्क्यू टीम आई तब तक हो गया गायब

बिहार में बगहा के रामनगर प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भावल में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पढ़ाई के दौरान एक सांप क्लासरूम में दाखिल हो गया. फुफकार की आवाज सुनते ही बच्चों में चीख-पुकार मच गई.

इतिहास की कक्षा चल रही थी. शिक्षक पठन-पाठन में व्यस्त थे और बच्चे कॉपी में लिख रहे थे. तभी दरवाजे से होते हुए सांप अंदर आ गया. अचानक सामने आए दृश्य से बच्चे सहम गए. हालांकि शिक्षक ने तुरंत स्थिति संभालते हुए बच्चों को धीरे-धीरे बाहर निकाल लिया और किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई.

विद्यालय परिसर में यह सांप पहली बार नहीं देखा गया.प्रधानाध्यापक के अनुसार, पिछले एक सप्ताह से यह कभी शौचालय में तो कभी अलग-अलग कक्षाओं में दिखाई दे रहा है. बच्चे दहशत में पढ़ाई कर रहे हैं और अभिभावक भी लगातार चिंता जता रहे हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन के नीचे सांप का बिल हो सकता है, जिसकी वजह से बार-बार इसका निकलना जारी है. बरसात के मौसम में सांपों का बाहर आना आम है, लेकिन लगातार एक ही सांप के दिखाई देने से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है.

Advertisement

विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा आदित्या कुमारी ने बताया, जब क्लासरूम में अचानक सांप आया तो बहुत डर लगने लगा. अब पढ़ाई के समय भी मन में डर बना रहता है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम विद्यालय पहुंची और सांप की तलाश शुरू कर दी.

प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार राय ने कहा, हमने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी कक्षाएं खाली कराईं. जब तक सांप को सुरक्षित रेस्क्यू नहीं किया जाता,एहतियात बरती जाएगी. वनकर्मियों के अनुसार, सांप परिसर में ही कहीं छिपा हो सकता है. उसकी खोजबीन जारी है. इस घटना के बाद स्कूल में सामान्य पढ़ाई-लिखाई बाधित हो गई है. छात्र भय के माहौल में कक्षाओं में बैठने से डर रहे हैं.

---- समाप्त ----