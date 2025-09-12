इंडो-नेपाल बॉर्डर पर फरार कैदी गिरफ्तार, गंडक बैराज चेकपोस्ट पर नेपाल पुलिस की बड़ी सफलता

नेपाल में हालिया बवाल और राजनीतिक अस्थिरता के बीच इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. शुक्रवार को गंडक बैराज चेकपोस्ट पर चेकिंग अभियान के दौरान नेपाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. नवलपरासी जेल से फरार एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार कैदी की पहचान निवेश कुमार के रूप में हुई है.

दरअसल, गिरफ्तार कैदी बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के पिपरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. आरोपी के पिता का नाम रविन्द्र महतो बताया गया है. जानकारी के अनुसार, निवेश कुमार कुछ दिन पहले नवलपरासी जेल से फरार हुआ था. वह गंडक बैराज होते हुए भारत की सीमा में दाखिल होने की फिराक में था, लेकिन नेपाल पुलिस की चौकसी के कारण उसकी योजना नाकाम हो गई.

नेपाल में हालात बिगड़ने के चलते सीमा पर चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है. इसी सघन जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को रोका और पहचान पत्र की जांच में उसकी असलियत सामने आ गई. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी.

नेपाल पुलिस ने इस गिरफ्तारी की जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और बगहा जिला पुलिस को भी दी है. सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सीमा पर चौकसी और सख्त कर दी गई है.

अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में जारी अशांति और हालिया बवाल का असर सीमा सुरक्षा पर भी साफ दिखाई दे रहा है. इसी कारण हर आने-जाने वाले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा रही है. इस गिरफ्तारी को सीमा सुरक्षा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

